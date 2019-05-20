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Kiraz'a şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevi yaptığı sırada beyin kanaması geçiren, sevk edildiği Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 40 gündür tedavi sürdüğü sırada şehit olan Topçu Er Emre Okan (21) için, memleketi İzmir'in Kiraz ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Kiraz'a şehit ateşi düştü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevi yaptığı sırada beyin kanaması geçiren, sevk edildiği Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 40 gündür tedavi sürdüğü sırada şehit olan Topçu Er Emre Okan (21) için, memleketi İzmir'in Kiraz ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ankara'dan Kiraz'a getirilen şehit askerin cenazesi, Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra merkeze 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Umurcalı Mahallesi'ne götürüldü. Mahalle dışında bulunan baba evinin önünden son kez geçirilen şehit Emre Okan'ın cenazesi, daha sonra mahalle mezarlığına getirildi. Şehit askerin tabutu, mezarlıkta bulunan musalla taşına kadar silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Şehidin babası Hüseyin Okan, annesi Asude Okan, ikiz kız kardeşleri lise öğrencisi Fadime Okan ve Memduha Nur Okan, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Şehit askerin kız kardeşlerinden Fadime Okan, üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giydi. Acılı aileyi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Kiraz Kaymakamı Emin Kaynak, Kiraz Belediye Başkanı AK Partili'li Saliha Özçınar, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile çok sayıda vatandaş yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Saliha Özçınar, şehit askerin kız kardeşlerinin ellerini tutup, acılarını paylaştı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazından sonra şehit Emre Okan, mezarlıkta toprağa verildi.
GÖZLERİNİ AÇIP ANNESİNE TEPKİ VERMİŞ
Bu arada Emre Okan'ın acı haberiyle yıkılan yakınları, şehidin hayatını kaybetmeden bir gün önce başında bekleyen annesi Asude Okan'a gözlerini açtığını, annesinin isteklerine tepki verip başını çevirdiğini ve göz kapaklarını kırptığını anlattı.

Taylan YILDIRIM - Mustafa KÖPRÜLÜ / KİRAZ (İzmir), (DHA)
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Kiraz'a şehit ateşi düştü (2)Kiraz'a şehit ateşi düştü (2)Kiraz'a şehit ateşi düştü (2)Kiraz'a şehit ateşi düştü (2)

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