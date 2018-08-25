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Kirazalan Çabuk Dağı şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Kirazalan Çabuk Dağı Hasret Şenliği coşkuyla başladı.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Kirazalan Çabuk Dağı Hasret Şenliği coşkuyla başladı. Renkli görüntülere sahne olan 2 bin 350 rakımlı Çabuk Dağı eteğindeki şenliğe katılanlar, halay çekip türkü söyledi, yöresel oyunlar oynayarak geleneklerini sürdürdü. İlçede, Kirazalan Köyü Yardımlaşma, Dayanışma, Güzelleştirme ve Kültür Derneği tarafından organize edilen geleneksel 7'nci Kirazalan Çabuk Dağı Hasret Şenliği düzenlendi. Yörede 3 yılda bir gerçekleştirilen şenlik için bayramın son günü vatandaşlar, 2 bin 350 rakımlı Çabuk Dağı eteğine akın etti. Bayram tatiline denk gelmesiyle yoğun katılımın yaşandığı şenlikte yöre sakinleri, halay çekip türkü söyledi, yöresel oyunlar oynayarak geleneklerini sürdürdü. Yöreye özgü oyunların sergilenmesi ve yöresel kıyafetli kadınların katılımıyla renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik, ziyaretçilerin de hayli ilgisini çekti. Bazı katılımcılar ve yöre sakinleri de etkinlik alanında oluşturulan salıncakta sallanarak, çocukluk anılarını yâd etti. Gün boyu süren ve bine yakın kişinin katılımıyla kurulan halay halkasıyla eşlik eden Kirazalan Köyü Yardımlaşma, Dayanışma, Güzelleştirme ve Kültür Derneği Başkanı Cemal Aktaşa, katılma ilgiden ötürü çok mutlu olduklarını belirtti. Aktaşa, "Üç yılda bir düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğe Türkiye'nin her yerinde bulunan köylülerimiz, hemşerilerimiz katılarak hasret gideriyorlar. Burada kaynaşıyoruz ve hep birlikte stres atıyoruz" dedi.

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