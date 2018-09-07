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Kiraz'da 48 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 11:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, mısır tarlasına ekili 738 kök Hint keneviri ile yaklaşık 48 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Kiraz'da 48 kilo esrar ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, mısır tarlasına ekili 738 kök Hint keneviri ile yaklaşık 48 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözlatına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B.'nin Kiraz'da mısır tarlasında hint keneviri yetiştirdiğ bilgisi üzerine harekete geçti. Dün saat 20.00 sıralarında tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, 738 kök Hint keneviri ile yaklaşık 48 kilo kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.B.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kiraz'da 48 kilo esrar ele geçirildi

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