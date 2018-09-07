Kiraz'da 48 kilo esrar ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, mısır tarlasına ekili 738 kök Hint keneviri ile yaklaşık 48 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözlatına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B.'nin Kiraz'da mısır tarlasında hint keneviri yetiştirdiğ bilgisi üzerine harekete geçti. Dün saat 20.00 sıralarında tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, 738 kök Hint keneviri ile yaklaşık 48 kilo kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.B.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Yine başladı! Savaş uçakları İdlib'i vuruyor!
Evli kadını dağa götürüp kabusu yaşatmıştı! 'O benimle ilişkiye girmek istedi'
İzmir'de inanılmaz görüntüler! Otomobil restorana daldı
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
Brunson olayında yeni gelişme: Atilla ile takas rafa kalktı
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu
Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum