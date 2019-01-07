Kiraz'da kar nedeniyle kapanan 13 köy yolu ulaşıma açıldı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 13 köy yolu, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Kiraz ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 13 mahallede etkili olan kar yağışı, yolların kapanmasına neder oldu. Altınoluk, Ören, Cevizli, Kibar, Ovacık, Dokuzlar, Umurlu, Ahmetler, Olgunlar, Mersinlidere, Akpınar, Uzunköy ve Bahçearası mahallelerinin yollarının kapanması üzerine çalışma başlatan belediye ekipleri, 3 kepçe, 2 greyder ve 2 kamyon ile yoğun mesai yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kapanan köy yolları tekrar açıldı.

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