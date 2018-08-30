Kiraz'da ormanlık alanda 1970 kök Hint keneviri ele geçirildi

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda bin 970 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kırsal Çatak Mahallesi, Taşlıçukur mevkisinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bölgeye dün operasyon düzenleyen ekipler, bin 970 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri tek tek sökülüp, imha edildi.
Jandarma, Hint kenevirlerini diken kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
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