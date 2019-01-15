Kiraz'da rahatsızlanan vatandaşlar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir),(DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, rahatsızlanan 1 yaşındaki Muhammet Karcı belediye ekipleri tarafından yapılan yol temizleme çalışmaları sonucunda, Hüseyin Songüner (66) ise Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın bölgeye gönderdiği iş makinesi yardımıyla kapanan yolların açılmasının ardından makam otomobiliyle hastaneye yetiştirildi.

İlçeye bağlı Damlar Mahallesi'nde oturan nefes darlığı ve solunum yetmezliği hastası olan Hüseyin Songüner akşam saatlerinde rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bölgeye ulaşamayınca durumu yetkililere bildirdi. Durumu öğrenen Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, harekete geçti. Bölgeye gönderilen iş makinesi ile İğdeli merkezine getirilen Songüner, Başkan Özçınar'ın makam aracına bindirilerek Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 YAŞINDAKİ MUHAMMET İÇİN SEFERBER OLDULAR

Cevizli Mahallesi'nde ise Hüseyin Karcı’nın 1 yaşındaki çocuğu Muhammet Karcı yüksek ateşten dolayı rahatsızlandı. Çocuğunu hastaneye götürmek için yola çıkan baba, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Hüseyin Karcı'nın durumu yetkililere bildirmesiyle, Kiraz Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, İğdeli Mahallesi'ne getirilen Muhammet Karcı sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Muhammet Karcı ile Hüseyin Songür'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapandığını belirterek, “Akşam saat 18.00 sıralarından başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açmak üzere ekiplerimiz teyakkuza haline geçirdik. Belediye personelimizin çalışmalarını yerinde incelemek adına bizlerde görevimizin başındayız. 7/24 vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.