HABER

Kiraz'da rahatsızlanan vatandaşlar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 23:17 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kiraz ilçesinde, rahatsızlanan 1 yaşındaki Muhammet Karcı belediye ekipleri tarafından yapılan yol temizleme çalışmaları sonucunda, Hüseyin Songüner (66) ise Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın bölgeye gönderdiği iş makinesi yardımıyla kapanan yolların açılmasının ardından makam otomobiliyle hastaneye yetiştirildi.

Kiraz'da rahatsızlanan vatandaşlar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir),(DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, rahatsızlanan 1 yaşındaki Muhammet Karcı belediye ekipleri tarafından yapılan yol temizleme çalışmaları sonucunda, Hüseyin Songüner (66) ise Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın bölgeye gönderdiği iş makinesi yardımıyla kapanan yolların açılmasının ardından makam otomobiliyle hastaneye yetiştirildi.
İlçeye bağlı Damlar Mahallesi'nde oturan nefes darlığı ve solunum yetmezliği hastası olan Hüseyin Songüner akşam saatlerinde rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bölgeye ulaşamayınca durumu yetkililere bildirdi. Durumu öğrenen Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, harekete geçti. Bölgeye gönderilen iş makinesi ile İğdeli merkezine getirilen Songüner, Başkan Özçınar'ın makam aracına bindirilerek Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 YAŞINDAKİ MUHAMMET İÇİN SEFERBER OLDULAR
Cevizli Mahallesi'nde ise Hüseyin Karcı’nın 1 yaşındaki çocuğu Muhammet Karcı yüksek ateşten dolayı rahatsızlandı. Çocuğunu hastaneye götürmek için yola çıkan baba, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Hüseyin Karcı'nın durumu yetkililere bildirmesiyle, Kiraz Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, İğdeli Mahallesi'ne getirilen Muhammet Karcı sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Muhammet Karcı ile Hüseyin Songür'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapandığını belirterek, “Akşam saat 18.00 sıralarından başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açmak üzere ekiplerimiz teyakkuza haline geçirdik. Belediye personelimizin çalışmalarını yerinde incelemek adına bizlerde görevimizin başındayız. 7/24 vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kiraz'da rahatsızlanan vatandaşlar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldıKiraz'da rahatsızlanan vatandaşlar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldıKiraz'da rahatsızlanan vatandaşlar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Afyonkarahisar'da 'kar' nedeniyle merkez ile 5 ilçede okullar tatil (2)Afyonkarahisar'da 'kar' nedeniyle merkez ile 5 ilçede okullar tatil (2)
Kazını yedi diye köpeği öldüren kişiye tepki yağdıKazını yedi diye köpeği öldüren kişiye tepki yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da 3.0 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da evinde ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.