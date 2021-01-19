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"Kiraz"ın dramı

19.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Adana’da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 4’ü kadın 9 zanlıdan 6’sı “Kiraz” operasyonunda yakalanıp tutuklanırken, “Kiraz” lakaplı kadının şebeke lideri tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp darp ve tehditle fuhuş yaptırıldığı öğrenildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bir kişi, Fırat Ç.

Adana’da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 4’ü kadın 9 zanlıdan 6’sı “Kiraz” operasyonunda yakalanıp tutuklanırken, “Kiraz” lakaplı kadının şebeke lideri tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp darp ve tehditle fuhuş yaptırıldığı öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bir kişi, Fırat Ç. (29) isimli şahsın kadınlara fuhuş yaptırdığı ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle Fırat Ç. ve bağlantılı olduğu şahısları teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Fırat Ç.’nin “Kiraz” lakaplı Seda Ş. (26) isimli bir genç kadınla kafede tanıştığını daha sonra ise evlilik vaadiyle kandırdığını belirledi.
Polisin yaptığı takipte zanlının genç kadına “evlenmek için para lazım bu da biz de yok bunun için fuhuş yapman gerekir, bir eskort sitesine fotoğraflarını koyalım fuhuştan para kazan sonra evleniriz” dediği kadının önce kabul etmediği ancak tehdit edilince kabul ettiğini tespit etti. Fırat Ç.’nin daha sonra bir eskort sitesine Seda Ş.’nin fotoğraflarını koyduğu müşterilerle de kendisi irtibata geçtiğini anlaştığı müşterilere Seda Ş.’yi kuzeni Mehmet Burak A. (25) ve komşusu Ömer G. (25) ile fuhşa gönderdiğini, fuhuştan sonrada kadından bütün paraları aldığını tespit etti. Fırat Ç.’nin Seda Ş. fuhuş yapmak istemediği zamanda ise kadını darp ettiği belirlendi. Seda Ş.’nin darp edildiği için 4 kez polise başvurduğu ancak Fırat Ç.’nin Seda Ş.’yi yine darp ve tehdit ile şikayetinden vazgeçirdiği belirlendi.

Kiraz’ın kuzenini de evlilik vaadiyle kandırdılar
Bu arada, polis yapılan teknik ve fiziki takipte Seda Ş.’nin kuzeni Tanyeli C.’nin de (25) Turan E. (29) tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiğini tespit etti. Ayrıca Fırat Ç. ve Turan E.’nin kadınlara fuhuştan kazandıkları paradan hiç vermediği, bu nedenle iki kadının da başka kadınlara fuhuş yaptırarak para kazandığı belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından 13 Ocak günü operasyon için düğmeye bastı.

Operasyona ‘Kiraz’ ismi verildi
Polis Seda Ş. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklenip darp edildiği için operasyona da onun lakabı olan “Kiraz” ismini verdi. Seda Ş’nin boynunda kiraz dövmesi olduğu için eskort sitelerinde isminin "Kiraz" olarak geçtiği belirlendi. Şafak vakti yapılan Kiraz operasyonunda polis şebeke lideri Fırat Ç. ile birlikte 5’i kadın 14 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılardan Fırat Ç. ve diğerleri suçlamaları kabul etmedi. Ancak Seda Ş. ve Tanyeli C. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiklerini söyleyip zanlılardan şikayetçi oldu.
Bu arada alınan ifadelerde şebeke lideri Fırat Ç.’nin fuhuştan kazandığı paralarla evine kadın çağırıp fuhuş yaparak harcadığı öne sürüldü. 14 zanlıdan 5’i ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken 4’ü kadın 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ömer G., Fırat Ç., Mehmet Burak A., Turan E., Mehmet Eşref Ö., Neriman Y. tutuklanırken, 3 kadın ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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