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Kiraz’ın en kalabalık mahallesi ayakta: "Doktorumuzu geri istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 23:24 | Son Güncelleme

İzmir’in Kiraz ilçesinin kırsaldaki en kalabalık mahallesi Karaburç’ta vatandaşlar, "Doktorumuzu geri istiyoruz" diyerek imza kampanyası düzenledi ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslendi.

İzmir’in Kiraz ilçesinin kırsaldaki en kalabalık mahallesi Karaburç’ta vatandaşlar, "Doktorumuzu geri istiyoruz" diyerek imza kampanyası düzenledi ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslendi. Bölgedeki vatandaşlar, doktorun geri görevine iade edilmesi için 4 bin 300 adet imza topladı.
2 bin 536 kişilik nüfusu ile Kiraz’ın kırsalda en kalabalık mahallesi olan Karaburç’taki 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde üç yıldan bu yana görev yapan aile hekiminin sözleşmesinin şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonrası yaklaşık bir ay önce feshedilmesi mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Konuyla ilgili başlayan hukuki sürecin yanı sıra mahalle sakinleri çok sevdikleri Doktor Nihal Çakır’ın yeniden Karaburç’ta görevlendirilmesi için imza kampanyası başlattı. Doktor, Kiraz ilçe merkezinde görevini sürdürürken, vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

4 bin 300 hasta imza topladı
Karaburç Mahalle Muhtarı Ahmet Dana, 4 bin 300 hastanın imza kampanyasına katıldığını ifade ederek, "Karaburç aile hekimimiz Nihal Çakır hanımefendinin atılan bir iftira sonucunda görevi feshedildi. Köylülerimiz bu durumdan çok rahatsızlık duyuyorlar. O yüzden Karaburç Mahallesi muhtarı olarak bana vatandaşlarımız ‘Doktorumuz geri dönsün’ diyerek sürekli başvuruyorlar. Ben de mahallem adına yetkili kişilerin, bu iftiranın asılsız olduğunu görerek doktorumuzu yeniden görevlendirmelerini istiyorum. Doktor Nihal Çakır’ın geri dönmesi için 4 bin 300’e yakın hasta imza kampanyası başlattı. Sadece Karaburç’tan değil Çayağzı ve Solaklar’dan da hastaları vardı. Herkes mağdur oldu ve üzüldü. İmzaları gerekli yerlere ulaştırmak üzere ben de köylülerimizle beraberim. İnşallah doktorumuz geri iade edilir.

"Lütfen yetkililerimiz vatandaşa kulak versinler"
Fatma Korkmaz (65) adlı vatandaş da, "Doktorumuz bir ay oldu gideli, gelecek güzel bir haberi bekliyoruz. Bizden ayrılacağını duyduğumuzda gözyaşı döktük; çünkü bizden birisi oldu" dedi.
Cansu Korkmaz da şeker hastası olduğunu belirterek, “Ben 27 senelik şeker hastasıyım; aşağı yukarı 15 senedir evliyim ve Karaburç’a gelin geldim. Doktor hanım gelmeden önce her gün bayılan krize giren bir insandım. Doktor hanım geldi en azından ilgilenen biri oldu. Bir şey olsa hemen koşar gelir, şekerimi ölçer halimi sorardı. Kiraz’a hastaneye götürürdü. Şimdiye kadar böyle bir ilgi görmedim" diye konuştu.

“Bizden birisi gibi oldu”
Mehmet Karatepe (56) adlı vatandaş da, “Biz doktorumuzun buradan gitmesini istemiyoruz. Şahsi bir çıkarımız yok. Doktorumuz iyi, güler yüzlü. Birkaç kişinin çıkardığı iftiralardan ötürü böyle ilgili bir doktorun gitmesini istemiyoruz. Lütfen yetkililerimiz vatandaşa kulak versinler" dedi.

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