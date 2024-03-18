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Kirazın faydaları nelerdir? Kiraz hangi hastalıklara iyi gelir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
16.03.2024 18:48
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Gerek lezzetinden kaynaklı gerekse insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak amacıyla tüketilen birçok farklı meyve çeşidi vardır. Kiraz da zengin besin değeri ile dikkat çeken meyve çeşitlerinden biridir. Prunus türüne ait pek çok ağacın meyvesi, kiraz olarak adlandırılmaktadır. İçerisinde çekirdek bulunan ve çoğunlukla kırmızı renge sahip olan bu meyvenin sağlık açısından önemli yararları vardır. Peki, kirazın faydaları nelerdir ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Kirazın faydaları nelerdir? Kiraz hangi hastalıklara iyi gelir?

İçindekiler

  • Kirazın faydaları nelerdir?
  • Kiraz hangi hastalıklara iyi gelir?
  • Bir günde ne kadar kiraz yemeliyiz?
  • Kirazın faydaları ve zararları nelerdir?
  • Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir?

Kiraz pek çok kişinin severek tükettiği yazlık bir meyve türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla koyu kırmızı renkte görülen bu meyvenin şekli ise yuvarlaktır. Antioksidan ve çeşitli vitaminler açısından zengin olan kiraz, aynı zamanda birbirinden önemli mineraller de içermektedir. Kiraz faydaları bakımından yaygın olarak tüketilen meyvelerden biridir ve çeşitli rahatsızlıkların giderilmesinde de aktif bir role sahiptir.

Kirazın faydaları nelerdir?

Kiraz sarı, kırmızı ve beyaz gibi çeşitli renklere sahip olan ve insan sağlığı açısından önemli vitaminler, mineraller içeren bir meyve türüdür. Kirazın içerisinde bol miktarda C vitamini olmakla birlikte A vitamini, K vitamini, B vitamini gibi vitaminler de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra manganez, magnezyum, bakır ve potasyum gibi çeşitli vitaminler de içermektedir. Ayrıca bünyesinde melatonin denilen ve uyku ile alakalı problemleri gideren önemli bir bileşen de mevcuttur. Kirazın faydaları genel olarak şu şekildedir:

  • İçeriğinde yer alan C vitamini sayesinde bağışıklık güçlendirici etkisi vardır.
  • Sinir fonksiyonlarının üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.
  • Beyin sağlığını koruyucu özelliğiyle zayıflatma etkisi, aç karnına kirazın faydaları arasında yer alır.
  • Bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olur.
  • Vücutta meydana gelen enfeksiyonların giderilmesinde etkili olmaktadır.
  • Gut rahatsızlığında görülen şiddetli eklem ağrılarının hafifletilmesinde etkilidir.
  • İdrar yolu enfeksiyonlarını giderici etkisi ile vücutta biriken zararlı toksinleri vücuttan uzaklaştırıcı etkisi, kiraz sapının faydaları arasındadır.
  • İçeriğindeki melatonin maddesinden ötürü uyku kalitesini arttırıcı özelliği vardır.
  • Bünyesinde bulunan polifenol maddesi sayesinde tansiyon dengeleyici etkisi mevcuttur.
  • Kansere karşı koruyucu özelliği, sarı kirazın faydaları arasındadır.

Kiraz hangi hastalıklara iyi gelir?

Kiraz en sevilen meyveler arasında yer almakla birlikte aynı zamanda yaygın olarak tüketilen bir meyvedir. Bünyesinde çeşitli vitamin ve minerallere yer veren bu meyve, antioksidan ve lif açısından da zengindir. Kirazın düzenli olarak tüketimi çeşitli hastalıklara olumlu faydalar sağlamaktadır. İltihap giderici özelliği sayesinde vücutta oluşan ödemin ve toksinlerin dışarı atılmasında etkilidir. Bağışıklık sistemini desteklemesiyle birlikte vücuda enerji de vermektedir.

Uykusuzluk sorununun giderilmesinde etkin bir role sahip olan kirazın, antiinflamatuar özelliğinden dolayı şeker, kalp, obezite ve kanser gibi ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engellemekte olduğu söylenir. Bu noktada kiraz kanı temizler mi konusu karşımıza çıkabilir. Böbrek ve cilt sağlığı üzerinde çeşitli olumlu etkileri olan kiraz, aynı zamanda kan sulandırıcı etkiye sahiptir.

Bir günde ne kadar kiraz yemeliyiz?

Kirazın insan sağlığı açısından önemli faydaları mevcuttur. Her gün düzenli olarak yenen kirazın vücut içerisinde çeşitli olumlu etkileri vardır. Pek çok uzman kirazın gün içerisinde 1 su bardağı kadar tüketilmesini tavsiye etmektedir. Aşırı bir şekilde tüketildiğinde fayda yerine zarar verebilir. Bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olan kiraz düzenli olarak yendiğinde kabızlık gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bu yüzden gün içerisinde sayı olarak 10 ile 12 adet kadar kiraz tüketilmesi önerilmektedir.

Kirazın faydaları ve zararları nelerdir?

Kirazın faydaları ve zararları konusu, bu meyvenin doğru tüketimi açısından bilinmesi gereken bir konudur. Kiraz aşırıya kaçılmadan tüketildiğinde oldukça faydalı bir besindir. Ancak aşırı miktarda bu meyve yendiğinde istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Belirtilen ya da önerilen miktardan daha fazla ve uzun süre yendiğinde bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bağırsak florasını bozarak ishal problemi ortaya çıkabilir. Ayrıca kirazın içerisinde yer alan potasyum minerali kan sulandırıcı etki yarattığından kanama ile alakalı sorunu olan bireylerin, tansiyon veya kalp ile alakalı kronik rahatsızlığı olanların bu meyveyi yemeden önce uzman bir hekim görüşü alması önemlidir.

Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir?

Kiraz meyvesinin kendisi kadar sapı da oldukça önemlidir. Kiraz sapının sağlık üzerinde çeşitli yararları mevcuttur. Bu meyvenin sapından yaygın olarak çay yapılıp içilmektedir. Kiraz sapı çayının yapımı son derece kolaydır. Öncelikle 1 bardak kadar su kaynatılmaktadır. Kaynatılan suyun içerisine ortalama 1 yemek kaşığı ölçüsünde kiraz sapı atılmaktadır. Ardından 5 ile 10 dakika kadar demlenmesi için bekletilmekte ve sonrasında da içilmektedir. Bu bağlamda kiraz sapı çayı faydaları ise genel itibarıyla şöyledir:

  • İdrar yollarının toksinlerden arınmasına yardımcı olur.
  • Kilo verme sürecini olumlu yönde destekler.
  • Uykusuzluk sorununun giderilmesinde etkilidir.
  • Âdet döneminde görülen ağrıların ve şişkinlik gibi problemlerin azalmasını sağlar.
  • Böbrekte kum ve taş oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.
  • Cilt üzerinde görülen akne, sivilce ve leke gibi sorunlara iyi gelir.
  • Vücutta meydana gelen ödemin azalmasını sağlar.
  • Depresyon, stres gibi olumsuz durumları giderici etkisi vardır.
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