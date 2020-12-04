Kirazın faydaları nelerdir? Kiraz nelere iyi gelir? Kirazda hangi vitaminler var?

Kiraz yaz mevsiminin tabiri caizse en dört gözle beklenen meyvesidir. Özellikle de mevsiminde kırmızılığını ve tazeliğini koruyan bir kiraz gibisi yoktur. Bu sebeple de insanlar tarafında sıklıkla tercih edilir. Üstelik meyvenin faydaları saymakla bitmez.
Kirazın Faydaları Nelerdir?
Kirazın özellikle de sağlık açısından pek çok faydası bulunduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Bu sebeple böylesine faydalı bir meyve kişiler tarafından mevsiminde tüketilmelidir. Yaz mevsiminde meyve tabaklarından eksilmeyen kiraz sarı, kırmızı, beyaz ve bordo renkleri olmak üzere pek çok farklı çeşide sahiptir. Aynı zamanda kirazın tadı ve özelliği de kirazın türüne göre değişkenlik gösterebilir. Rengi ve tadıyla dayanılmaz bir lezzet olan kirazın faydası en çok sindirim sisteminde kendini gösterir. Tabii tek faydası bununla da sınırlı kalmaz. Siz de aşağıda sizin için detaylı olarak sıralandığı listeye bir göz atabilirsiniz. İşte kirazın faydaları:
- Yaz mevsiminde çıkan meyve genellikle yazın fazla olan sıvı kaybının önlenmesine yardımcı olur.
- Zayıflamaya ve de zinde kalmaya yardımcı olan kiraz eğer taze iken tüketilirse bağırsakların çalışmasını sağlar.
- İçeriğindeki A, C vitaminleri gibi pek çok vitamin sayesinde de hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.
- Vitaminler ile beraber içerisinde aynı zamanda en önemli minerallerden olan potasyum ve magnezyum da içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Melatonin içerdiği için de hormon ve uyku bozuklukları için birebir bir etkiye sahiptir. Özellikle de hormon dengesinin bozulması insan psikolojisini olumsuz yönde etkiler. Rahat bir uyku için kiraz, hormon dengesini düzenleyecektir. Yatmadan önce özellikle de birkaç adet kiraz yemek daha iyi bir uyku çekmenize yardımcı olur.
- Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kiraz grip, nezle gibi soğuk algınlıklarında, virüslere karşı bir bariyer oluşturarak vücudunuzda koruyucu görevi üstlenir.
- Romatizma gibi eklem ve kas ağrılarına iyi gelebilecek olan kirazı bu tip ağrılar için de tüketebilirsiniz.
- Hormon dengesine yardımcı olarak hormonların daha düzenli çalışmasını sağlar.
- Alkol, sigara gibi alışkanlıklarınız söz konusu ise kiraz tüketmeniz tavsiye edilir. Özellikle de günde bir porsiyon kiraz nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kısacası kiraz, beslenme düzenini ve dengesini olumsuz etkileyen bu tarz alışkanlıkların vücuttaki olumsuz etkisini azaltır.
- Kalp ve damar sağlığı için de kiraz tüketebilirsiniz.
- Doğal bir ağrı kesici özelliğine sahiptir.
- Yorgunluğunuzu üzerinizden alarak daha enerjik hissettirir.
- Diyabet riskine yakın olan kişiler tarafından da tüketilmelidir.
- Cilt sağlığı için de muhteşem bir etkiye sahip olan kirazın yaşlanma belirtilerine iyi geldiği uzmanlar tarafından söylenmektedir.
Kiraz Sapının Faydaları
Kirazın kendisi kadar, kirazın sapının faydaları da pek çok insan tarafından bilinmekte ve uzmanlar tarafından da sık sık dile getirilmektedir. Bu sebeple kiraz sapı çayı son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Peki kiraz sapının faydaları nelerdir?
- Gaz, şişkinlik ödem gibi sindirim sistemi sorunları için kirazın sapı kaynatılarak tüketilebilir. Bu karışım sayesinde siz de sindirim sisteminizi düzenleyebilirsiniz. Bunun için kiraz sapını 10-15 dakika kadar suda kaynatmak yeterli olacaktır.
- Bağırsak hareketlerini arttıran kiraz sapı suyu vücuttan fazla ödemin atılmasına yardımcı olur.
- Kiraz sapının bilinen en büyük faydalarından biri da zayıflamaya yardımcı olmasıdır. Bu sebeple diyet yaparken kiraz sapını kaynatıp içebilirsiniz. Doğru ölçü için mutlaka bir uzmandan destek almalısınız.
- Aynı zamanda lif bakımından zengin bir meyve olan kiraz sindirim sistemini düzenlediği için kabızlık problemi yaşayan kişiler tarafından da tüketilebilir.
Kirazın Çekirdeğinin Faydası Var Mıdır?
Kirazın sapının çok faydalı olduğu bilinse de kirazın çekirdeği hakkında henüz uzmanlar tarafından belirtilen ve kanıtlanan bir bilgi yoktur.
Kiraz Yaprağının Faydaları
Kiraz yaprağından yapılan Ege’ye özgü zeytinyağlı bir lezzet olan sarma sayesinde hem Ege Bölgesi’nde hem de ülkemizin çeşitli yerlerinde kiraz yaprağı kısa sürede popüler hale geldi. Hatta bu sarmanın yalnızca Ege’de değil, Malatya ve çevresinde de yapıldığı biliniyor. Tabi yaprağın tek faydası böylesine lezzetli bir yemeğe vesile olmak değil. Kiraz yaprağının faydaları son dönemlerde en az kiraz sapı kadar biliyor. İşte faydaları:
- Kiraz yaprağı çayı kan dolaşımını hızlandırır.
- Böbrekteki kumtaşı ve kum gibi sorunlara olumlu etkisi söz konusudur.
- Ödem attırıcı bir işlevi vardır.
- Kiraz yaprağı çayı antioksidan içerdiği için tüketimi kişiyi gün içerisinde zinde tutar.
Kirazın Zararları Var Mıdır?
- Kirazın vücut sistemini ciddi anlamda tehlikeye düşürecek bir zararı söz konusu değil. Ancak çok fazla tüketilmesi sonucu yaşanan ishal en yaygın semptomlarından biridir.
- Bir diğer zararı da aşırıya kaçılması durumunda kendini gösteriyor. Kirazın çok fazla tüketilmesi sonucu midede asit birikmekte ve bu da kişilerde karın ağrılarına sebep olabilmektedir. Bu nedenle ölçülü yemekte fayda vardır.
- Dolaptan çıkartılıp tüketilen soğuk kirazlar da yine aynı şekilde mide hassasiyeti olan insanlarda sorun yaşatabilir.
- Fazla kiraz tüketilmesinin sonucu ishale bağlı olarak huzursuzluklar ve de baş ağrıları yaşanabilir. Bu durumda şikayetlerin artması üzerine mutlaka bir uzman doktora danışılması tavsiye edilir.
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