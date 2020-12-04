Kirazın faydaları nelerdir? Kiraz nelere iyi gelir? Kirazda hangi vitaminler var?

Kiraz yaz mevsiminin tabiri caizse en dört gözle beklenen meyvesidir. Özellikle de mevsiminde kırmızılığını ve tazeliğini koruyan bir kiraz gibisi yoktur. Bu sebeple de insanlar tarafında sıklıkla tercih edilir. Üstelik meyvenin faydaları saymakla bitmez.

Kirazın Faydaları Nelerdir?

Kirazın özellikle de sağlık açısından pek çok faydası bulunduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Bu sebeple böylesine faydalı bir meyve kişiler tarafından mevsiminde tüketilmelidir. Yaz mevsiminde meyve tabaklarından eksilmeyen kiraz sarı, kırmızı, beyaz ve bordo renkleri olmak üzere pek çok farklı çeşide sahiptir. Aynı zamanda kirazın tadı ve özelliği de kirazın türüne göre değişkenlik gösterebilir. Rengi ve tadıyla dayanılmaz bir lezzet olan kirazın faydası en çok sindirim sisteminde kendini gösterir. Tabii tek faydası bununla da sınırlı kalmaz. Siz de aşağıda sizin için detaylı olarak sıralandığı listeye bir göz atabilirsiniz. İşte kirazın faydaları:

Yaz mevsiminde çıkan meyve genellikle yazın fazla olan sıvı kaybının önlenmesine yardımcı olur.

Zayıflamaya ve de zinde kalmaya yardımcı olan kiraz eğer taze iken tüketilirse bağırsakların çalışmasını sağlar.

İçeriğindeki A, C vitaminleri gibi pek çok vitamin sayesinde de hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Vitaminler ile beraber içerisinde aynı zamanda en önemli minerallerden olan potasyum ve magnezyum da içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirir.

Melatonin içerdiği için de hormon ve uyku bozuklukları için birebir bir etkiye sahiptir. Özellikle de hormon dengesinin bozulması insan psikolojisini olumsuz yönde etkiler. Rahat bir uyku için kiraz, hormon dengesini düzenleyecektir. Yatmadan önce özellikle de birkaç adet kiraz yemek daha iyi bir uyku çekmenize yardımcı olur.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kiraz grip, nezle gibi soğuk algınlıklarında, virüslere karşı bir bariyer oluşturarak vücudunuzda koruyucu görevi üstlenir.

Romatizma gibi eklem ve kas ağrılarına iyi gelebilecek olan kirazı bu tip ağrılar için de tüketebilirsiniz.

Hormon dengesine yardımcı olarak hormonların daha düzenli çalışmasını sağlar.

Alkol, sigara gibi alışkanlıklarınız söz konusu ise kiraz tüketmeniz tavsiye edilir. Özellikle de günde bir porsiyon kiraz nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kısacası kiraz, beslenme düzenini ve dengesini olumsuz etkileyen bu tarz alışkanlıkların vücuttaki olumsuz etkisini azaltır.

Kalp ve damar sağlığı için de kiraz tüketebilirsiniz.

Doğal bir ağrı kesici özelliğine sahiptir.

Yorgunluğunuzu üzerinizden alarak daha enerjik hissettirir.

Diyabet riskine yakın olan kişiler tarafından da tüketilmelidir.

Cilt sağlığı için de muhteşem bir etkiye sahip olan kirazın yaşlanma belirtilerine iyi geldiği uzmanlar tarafından söylenmektedir.

Kiraz Sapının Faydaları

Kirazın kendisi kadar, kirazın sapının faydaları da pek çok insan tarafından bilinmekte ve uzmanlar tarafından da sık sık dile getirilmektedir. Bu sebeple kiraz sapı çayı son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Peki kiraz sapının faydaları nelerdir?