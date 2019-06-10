Kirazlı’da Kiraz Zamanı

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı’da yarım asırlık bir geleneğe sahip olan kiraz festivali yeniden hayat buldu. Mali sorunlar dolayısıyla yedi yıldır yapılamayan festival, Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle tekrar canlandı. Adını ürettiği çeşit çeşit kirazdan alan köyün sokakları, festivalle birlikte tıklım tıklım doldu.
Kurulan stantlarda hem kirazlar hem de köylülerin ürettiği diğer ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. VOA Türkçe’ye konuşan Kirazlı muhtarı Mehmet Mersin, “Köyümüzün ismini aldığı kiraz, bizim için kutsal bir varlık gibidir. Kısa bir süre öncesine kadar köyün neredeyse tek geçim kaynağıydı. Şimdi üzüm de önemli bir gelir kaynağı ama hala kiraz en önemli ürünümüz. Yeni pazarlara açılabilmek ve köyümüzün tanıtımını yapabilmek için bu festivali düzenliyoruz” dedi.
Hedef bütün köyde organik tarıma geçmek
Kirazlı’da üretilen kirazlar hem ülke içinde tüketiliyor hem de ihraç ediliyor. Ancak köylülerin asıl hedefi tamamıyle organik tarıma geçmek. Bu amaçla da Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği’ni kurmuşlar.
Dernek şimdi Kuşadası Belediyesi’nin de desteğiyle hedefine ulamak için yeni projeler üzerinde çalışıyor.
VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan dernek başkanı Nihat Fırat, “Köyde ekolojik tarıma bundan 17 yıl önce başladık. Köyün üçte birini kapsayan bir noktaya geldik. Coğrafi olarak inanılmaz ekolojik tarıma müsait bir yerde yaşıyoruz. Dört tarafı dağlarla yalıtılmış. Çok fazla kimyasal kullanılmayan bir köy burası. Dolayısıyla kolaylıkla ekolojik tarım yapılabiliyor. Fakat pazar sorununda yaşadığımız birtakım nedenlerden dolayı son yıllarda ekolojik tarımda bir gerileme yaşadık. Şimdi bu süreci yeniden hızlandırmaya çalışıyoruz. Muradımız köyün tamamını bir ekolojik köy yapmak” diye konuştu. Fırat, festivalin de hem köyün tanıtımı hem de ekolojik tarım mücadelesinin yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Festival kapsamında Ege Bölgesi’nin geleneksel halk dansları oynandı, en yi kiraz yarışması, kiraz yeme yarışması ve kiraz güzeli yarışması düzenlendi. Festival Suzan Kardeş ve Cem Karaca- Yol Arkadaşları grubunun konserleriyle sona erdi.
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