Kirazlı’da Kiraz Zamanı

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı’da yarım asırlık bir geleneğe sahip olan kiraz festivali yeniden hayat buldu. Mali sorunlar dolayısıyla yedi yıldır yapılamayan festival, Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle tekrar canlandı. Adını ürettiği çeşit çeşit kirazdan alan köyün sokakları, festivalle birlikte tıklım tıklım doldu.

Kurulan stantlarda hem kirazlar hem de köylülerin ürettiği diğer ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. VOA Türkçe’ye konuşan Kirazlı muhtarı Mehmet Mersin, “Köyümüzün ismini aldığı kiraz, bizim için kutsal bir varlık gibidir. Kısa bir süre öncesine kadar köyün neredeyse tek geçim kaynağıydı. Şimdi üzüm de önemli bir gelir kaynağı ama hala kiraz en önemli ürünümüz. Yeni pazarlara açılabilmek ve köyümüzün tanıtımını yapabilmek için bu festivali düzenliyoruz” dedi.

Hedef bütün köyde organik tarıma geçmek

Kirazlı’da üretilen kirazlar hem ülke içinde tüketiliyor hem de ihraç ediliyor. Ancak köylülerin asıl hedefi tamamıyle organik tarıma geçmek. Bu amaçla da Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği’ni kurmuşlar.