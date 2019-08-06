Kirazlı’da kurulacak tesis dünya standartlarında

Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü Çağın Şen, son günlerde gündeme gelen Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi ile ilgili bilgiler verdi. Projenin dünya standartlarında olduğunu kaydeden Şen, liç siyanürlü solüsyonun kullanılacağı liç alanlarının da Atikhisar Barajı havzası dışına konumlandırıldığını belirtti.

Kaz Dağları’nda maden faaliyeti kampanyasının özellikle sosyal medyada çok hızlı gündeme geldiğini belirten Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü Çağın Şen, “Projemiz Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede. Kaz Dağları’nın 40 kilometre kadarda Kuzey’inde yer almaktadır. Yine sıklıkla gündeme gelen Atikhisar Barajı Çanakkale’mizin içme ve kullanma suyu sağlayan barajına da 14 kilometre mesafede" dedi.

Dünya standartlarında bir tesis kurulacak

Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü Çağın Şen, Kirazlı bölgesinde yapılacak olan Altın ve gümüş Madeni projesi hakkında bilgiler verdi. Projenin, ÇED sürecinde konunun uzmanlarınca detaylıca değerlendirildiğini söyleyen Şen, siyanürün kullanılacağı liç alanının da Atikhisar barajı havzası dışına konumlandırıldığını belirtti.

Proje’de liç alanının Atikhisar barajı havzası dışında konumlandırıldığını da söyleyen Şen, "Atikhisar Barajının her içme suyu sağlayan su barajı gibi kendine ait bir yağış alanı yani havzası vardır. Biz şu havzayı şöyle anlatırız; Buraya düşen yağmur taneleri, yağış, bu su yapısı içerisinde toplanır. Kirazlı projemiz kapsamındaki siyanürü kullanacağı herhangi bir alan kesinlikle su havzası içinde değildir. Bu alana biz ‘liç’ alanı deriz. Sızdırmazlığı sağlanmış, bütün dünya standartlarında önlemlerin alınmış olduğu bu alan Atikhisar Baraj havzası sınırlarının dışında kalacak şekilde konumlandırılmıştır” şeklinde konuştu.