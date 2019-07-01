Kirazlık Adası turizme kazandırılacak

Hüseyin KALAY/AYVACIK (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Ayvacık İlçesi’nde 1981 yılında yapılan Suat Uğurlu Barajı sularının bölgeyi kaplaması sonucu oluşan Kirazlık Adası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

1975 yılında yapımına başlanan baraj, 1981 yılında tamamlanarak su tutmaya başladı. Baraj sularının bölgeyi kaplaması sonucu oluşan Kirazlık Adası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen turistlerin ilgisini çeken ada, baraj gölü içinde doğal güzelliği ile büyülüyor.

Adanın çok önemli bir konuma sahip olduğunu ve ilçe için yeni bir turizm çekim noktası olabileceğini söyleyen Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, "Kirazlık Adası ilçemiz çok önem taşıyor. Bizim amacımız adanın doğal yapısını bozmadan turizme kazandırabilmek. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Saklı cennet unvanı olan ilçemize böyle bir turizm mekânı kazandırabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burası ile ilgili çok güzel hayallerim var" dedi.

En önemli amaçlarının buradaki doğal güzelliği bozmamak olduğunu dile getiren Kalaycı, “Doğal güzelliği bozmadan, doğa içerisinde görülemeyecek yapılar yapmak istiyoruz. Eğer biz turizmde istediğimiz yatırımları ilçemize yapabilirsek biz vatandaşlarımızın buradan göç etmeden karınlarının doymasını sağlamış olacağız. Burası ile ilgili çok güzel hayalleri olan insanlar var. Biz burada Ayvacık’ın kazanacağı işler yapacağız. Biz ada ile ilgili orada yabani hayvanların dolaştığı, insanların burada rahatlıkla barınabilecekleri veya özel günleri için burada organizasyonlar yapabilecekleri etkinlik alanları yapmak istiyoruz. Tabi bunlar zamanla yapılabilecek projeler. Hiç acele etmeden doğru insanlarla çalışarak buraları turizm kazandırmak istiyoruz. Ada bizim için vazgeçilmez bir değerimiz. Burayı kazanabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, Suat Uğurlu Barajı yapılırken, meydana gelen Kirazlık Adası'nın hacim olarak büyük bir alana sahip ve hala bakir kalmış bir alan durumda olduğunu söyledi. Toktaş, "Biliyorsunuz Uzungöl'e en büyük alternatif Ayvacık ilçemiz. Buradaki baraj gölü ve Kirazlık Adası da bu alanlardan bazıları. İki cazibe alanı böyle çekim merkezi olabilecek yerin aynı lokasyonda bulunuyor olması çok büyük bir avantaj. Bizim de arzumuz bir an evvel adacığın turizme katkı sağlayacak hale getirilmesi. Buranın ciddi bir anlamda bir cazibe çekim merkezi olacağını tahmin ediyoruz. Bu emsalde de Karadeniz Bölgesi’nde başka bir yerin olmayışı da Samsun içinde Ayvacık ilçemiz için de büyük bir avantaj. Biz gelenleri sadece burada yaylayı sunmak istemiyoruz. Onunla birlikte çeşitli doğal güzelliklerimizde sunmak istiyoruz" diye konuştu.