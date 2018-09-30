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'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 08:48 | Son Güncelleme

Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtına ‘Zorba’, hareket yönünü değiştirdi. Uzmanlar ise Mora Yarımadası üzerinden kuzeye yöneleceği belirtilen fırtına için uyarılarını sürdürdü: “Yön ve şiddeti değişebilir. Anlık takip ediyoruz. Çiftçiler, denizciler tedbiri elden bırakmamalı.”

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, son tahminlere göre hareket yönünü değiştiren tropikal fırtına ‘Zorba’ için şu açıklamayı yaptı:

SAATTE 90 KM

“Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz’de oluşan tropik fırtınanın son tahminlerde hareket yönünü değiştirerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi’ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor. Bu sebeple Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgâr şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgâr hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise mekrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege Denizi’nde açıklarda rüzgâr hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Çiftçilerimize, denizcilerimize ve vatandaşlarıma uyarılarımızı takip etmelerini, tedbiri bırakmamalarını öneriyoruz.”

YARIN ÖĞLENE KADAR

İstanbul Valiliği ise fırtınaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “İlimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde rüzgârın pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

İKİ İLDE TEDBİR ALINDI

Tropik fırtınanın yön değiştirdiği açıklamalarına rağmen Çanakkale’de tedbir alındı. Çanakkale Valiliği’nin talimatıyla, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan toplantıda, önleyici tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de fırtınaya karşı özellikle denize kıyısı bulunan ilçelerde yoğun tedbirler aldı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ile BASKİ ekipleri olası su ve sel baskınlarına karşı güvenlik önlemlerini arttırdı. Sahilde bağlı küçük balıkçı tekneleri de karaya çıkartıldı.

Kaynak: DHA

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krıbaç kasırgası tropik fırtına Meteoroloji Ege Denizi

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