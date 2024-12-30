Kırbaçlardan tasmalara her şeyleri hazırdı! İstanbul'da cinsel temalı yılbaşına partisine geçit yok: BDSM malzemeleri ele geçirildi

İstanbul'da cinsel içerikli organizasyonlar düzenleyen bir Instagram sayfası yılbaşı için de BDSM ve benzeri temalar içeren yılbaşı partisi hazırladı. Partiye katılmak isteyenler için sosyal medyadan biletler satışa çıkarıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, gruba yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler dikkat çekti.

BİLET SATIŞLARINI İKİ SİTEDEN SATIŞA ÇIKARDILAR

Ekol TV'de yer alan habere göre; yürütülen saha çalışmalarında, "kinkyturkey" adlı Instagram sayfasının, T.T. ve L.S. isimli şahıslar tarafından organize edildiği tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu, bilet satışlarının ise iki internet sitesinden yapıldığı ortaya çıktı.

CİNSEL İÇERİKLİ BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

28 Aralık 2024 tarihinde Kadıköy ilçesinde, Hasanpaşa Mahallesi'nde, partinin düzenleneceği ikamette yapılan aramalarda cinsel içerikli birçok materyal ele geçirildi. Aramada kırbaçlar, korseler, yapay penisler, tasma zincirleri, BDSM tahtası ve bir oyun çarkı gibi nesneler bulundu. Bu nesneler ele geçirilirken 25 şahıs gözaltına alındı.

"HAYASIZCA HAREKETLER" SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınanlardan 23 kişi "müşteri" olarak ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesi gereği (Hayasızca hareketler) suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam sürüyor.



Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır