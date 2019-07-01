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Kireçlenme, bel ve boyun ağrılarına karşı ‘proloterapi’

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

Manisa Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde uygulanmaya başlanan ’proloterapi’ tedavisi ile kronik kas ve iskelet sistemi rahatsızlığı çeken hastalar, çeşitli sıvılar enjekte edilerek tedavi edilip sağlığına kavuşturuluyor.Manisa Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde proloterapi uygulaması yapılmaya başlandı.

Kireçlenme, bel ve boyun ağrılarına karşı ‘proloterapi’

Manisa Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde uygulanmaya başlanan ’proloterapi’ tedavisi ile kronik kas ve iskelet sistemi rahatsızlığı çeken hastalar, çeşitli sıvılar enjekte edilerek tedavi edilip sağlığına kavuşturuluyor.
Manisa Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde proloterapi uygulaması yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığının da ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ uygulamaları arasına aldığı tedavi yöntemlerinden biri olan proloterapi, dizde kireçlenme, bel ve boyun ağrıları, omuz ağrısı gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Manisa Şehir Hastanesinde görev yapan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatih Akkoç, ‘’Proloterapi, kronik kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullanılan çeşitli sıvıların enjekte edilmesine dayanan bir tedavi türüdür. Tedavi, eklemi destekleyici bağların kemiklere yapışma noktalarına, tahriş edici bir çözeltinin tekrar tekrar enjeksiyonunu içerir. Enjekte edilen sıvı dokuda kasıtlı bir iltihabi süreç başlatır. Böylece fonksiyonel olarak zayıflamış ya da işlevini kaybetmiş dokunun kanlanması artar. Enjeksiyonun yapıldığı bölgeye çeşitli hücreler gelir ve onarım süreci başlatılır. Proloterapi ağrı kontrolünde etkili bir yöntemdir. Çoğu insan için güvenli kabul edilir’’ dedi.

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