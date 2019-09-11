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Kireçlenme deyip geçmeyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

Kireçlenme deyip geçmeyin

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tevfik Öncan, bir eklem iltihabı rahatsızlığı olan kireçlenmenin ya da tıp literatüründeki adıyla ‘osteoartritin’, 2020 yılında engelli olmaya davetiye çıkaran 4 hastalıktan birisi olacağına dikkat çekti.
Özel Bursa Hayat Hastanesi ile Bursa Esnaf Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Bekayder) ve Kent Konseyi iş birliğiyle kadın meclisi üyelerine konferans verildi. Konferansa Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tevfik Öncan, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hacer Özyürek’in yanı sıra meclis yönetimi ve üyeleri katıldı.
Özkul, “Bursa’nın şehir merkezinde 1978 yılında hizmet vermeye başlayan ve 40’ıncı yılında yeni hizmet binasına taşınan Hayat Hastanesi, uzman kadro ve ileri teknoloji desteğinde, bütün branşlarda özenli, güvenli ve yüksek standartlı hizmetler veren modern bir sağlık merkezidir. Hayat Hastanesi ileri tıp teknolojisini, geniş ve tecrübeli bir kadro ve tüm çalışanlarının sadakatle benimsediği, “üstün hizmet anlayışı” ilkesi ile hizmet veren bir sağlık kuruluşudur” dedi.
Ciddi rahatsızlıklara dâvetiye çıkarıyor
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tevfik Öncan ise kireçlenme hakkında bilgi vererek, “Kireçlenmenin asıl adı osteoartittir. Mafsal kıkırdaklarının yıpranması ve bozulması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Son zamanlarda giderek artıyor. 2020 yılında engelli olmanın dördüncü sebebi olacağı söyleniyor” dedi.
Kireçlenmenin en çok dizleri etkilediğini işaret eden Dr. Öncan, “Daha sonra kalça, ayak baş parmakları ve eller gelir. Aslında bütün eklemlerde görülebilir. Belirtileri arasında ağrı ve şişlik ile hareket kısıtlılığı vardır. Kıkırdak kemikler arasında bir tampon vazifesi görüyor ve bana göre dize protez takmak son çare olarak görülmelidir” diye konuştu.
Kireçlenmenin önüne geçmek için hareketli bir hayat tarzının benimsenmesinin önemli olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Öncan, hastalığın sıklıkla 50 yaş üzerindeki kadınlarda ve kilolu kişilerde görüldüğünü dile getirdi. Dr. Öncan, “Bir şekilde harekete geçmek lâzım kötüye gidişin önüne geçmek için. Bu, yüzme veya yürüyüş de olabilir” şeklinde konuştu.
Dr. Tevfik Öncan, yaptığı sunumun ardından toplantıya katılan kadınların sorularını cevapladı. Programın sonunda Dr. Öncan’a teşekkür plaketi takdim edildi.

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