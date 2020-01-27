Kireçlenmede kalça ve diz protezi yaşam konforu sağlıyor

Kireçlenmenin tedavisinde, diz ve kalça protez cerrahisi ile hastalar eski konforlu yaşamlarına dönüş sağlayabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Serdar Alfidan, diz ve kalça protez cerrahisi hakkında bilgi verdi.

ERKEN EVREDE KİLO VERMEK ÇÖZÜM OLABİLİYOR

Kalça ve diz ekleminde kireçlenme olan hastalara pek çok farklı tedavi seçenekleri uygulanır. Bu tedavi seçenekleri hastalığın evresine göre farklılıklar gösterir. Evre 1 ve 2 olarak tanımlanan erken evredeki hastalar eğer daha önce bir tedavi görmediyse, ilk olarak kilo verme ve kas güçlendirme gibi koruyucu ve hastalığın ilerleyişini yavaşlatıcı tedaviler ön plana çıkar. Hastanın ağrıları şiddetli ise ağrı kesici ilaçlarla da tedavi süreci desteklenir. Bu ilk aşama sonrası hasta kontrole çağrılır ve şikayetlerinin ne ölçüde düzeldiğine bakılır. Tedavi sonucu hastanın ağrıları azalmamış ise o zaman eklem içine uygulanan enjeksiyon tedavilerine geçilmektedir.

EKLEM İÇİN İĞNE TEDAVİLERİ HASTALARI RAHATLATIYOR

Enjeksiyon tedavileri hazır enjeksiyon preparatları, PRP ve kök hücre olarak üçe ayrılır. Eklem içine iğne tedavilerinin temel amacı hastanın şikayetlerini azaltmanın yanı sıra diz ve kalça ekleminin tahribat hızını düşürmektir. Yani eklemin ömrünü uzatmak amaçlanır. Bu aşamalardan geçen ileri düzeye gelmiş hastalarda ise diz ve kalça protez ameliyatlarını rahatlıkla uygulanabilir. Protez ameliyatları; kireçlenme hastalığı ileri evreye gelmiş, yaş olarak uygun, enjeksiyon tedavilerinden sonuç alamamış, ağrı ve yürüme güçlüğü çeken ve bundan dolayı yaşam kalitesi ciddi oranda düşen hastalara önerilir.