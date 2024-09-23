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Kireçlenmeye ne iyi gelir? Kireçlenmeye en iyi gelen şey nedir? Kireçlenme için evde ne yapabilirim?

Melek Nacar Melek Nacar
17.09.2024 22:37
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Kireçlenme eklemlerde oluşan bozulmalara verilen isimdir. Genel olarak yaşlılıkla bağlantılı bir durum olan kireçlenme, eklem kıkırdağının zamanla yıpranması ve kaybolmasının sonucunda ortaya çıkar. Kireçlenme çoğunlukla dizlerde, kalçada, ellerde ve omurgalarda olmak üzere vücudun farklı yerlerinde görülebilir. Kireçlenme sebepleri arasında ise yaşlanma, genetik unsurlar eklem yaralanmaları ve obezite durumları bulunur.

Kireçlenmeye ne iyi gelir? Kireçlenmeye en iyi gelen şey nedir? Kireçlenme için evde ne yapabilirim?

İçindekiler

  • Kireçlenme neden olur?
  • Kireçlenmeye ne iyi gelir?
  • Kireçlenme belirtileri ve tedavisi
  • Kireçlenme için evde ne yapabilirim?

Kireçlenmenin yönetimi için yaşam tarzı değişikliği ve çeşitli tedaviler yapılabilir. Özellikle fiziksel aktiviteler, beslenme, kilo kontrolü ve masaj kireçlenmede önemli rol oynar. Ayrıca hem yaşam kalitesini artırmak hem de kireçlenme semptomlarını azaltmak için evde uygulanabilen tedavi ve egzersizler de bulunur. Kireçlenme tedavisinde evde sıcak ve soğuk kompresler oldukça etkilidir ve kilo kontrolü düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılmalıdır.

Kireçlenme neden olur?

Kireçlenme, eklemleri tamamen saran kıkırdak dokunun aşınmasından dolayı oluşan bir sağlık problemidir. Bu doku tamamıyla aşındığı zaman kemik kemiğe sürtünme noktasına kadar varabilir. Kireçlenme oluşumun en büyük nedeni yaşlanmadır. Yaşla birlikte kıkırdak da doğal olarak aşınır ve elastikiyetini kaybeder. Bu da hareketlerde azala oluşturur ve ağrılara sebep olur. Kireçlenmeye neden olan ikinci etken ise genetik yatkınlıktır. Ailede kireçlenme olan bireylerde bu hastalığa yakalanma oranı yüksektir. Genetik faktörler, kıkırdak yapısındaki anormalliklerden ya da eklem bağı dokusundaki zayıflıklardan kaynaklıdır.

Ayrıca geçmişte yaşanan eklem yaralanmaları da kireçlenmeye neden olur. Özellikle kırılmalar ya da eklem çıkıkları uzun vadeli hasarlara sebep olabilir. Obezite ve aşırı kilo da kireçlenmeye neden olan başka bir durumdur. Fazla kilolar eklemler üzerinde baskı oluşturduğundan dolayı kıkırdak aşınır ve zaman içerisinde özellikle diz ve kalça bölgelerinde kireçlenme riski artar. İltihabi hastalıklar da eklem kıkırdağında hasara yol açtığından dolayı kireçlenmeye neden olan unsurlar arasında yer alır.

Kireçlenmeye ne iyi gelir?

Eklem kıkırdak dokusunun aşınması ile oluşan bir durum olan kireçlenmeye belirli yaşam tarzı değişiklikleri ve tedavi yaklaşımları iyi gelir. Hem hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya hem de semptomların hafiflemesine yardımcı olacak bu durum eklem sağlığını iyileştirebilir. Doktor onayıyla yapılan aerobik egzersizler ve güçlendirme hareketleri eklem sağlığının daha iyi bir hâle gelmesini sağlar. Bu egzersizler sayesinde eklem mobilitesi arttığından dolayı kireçlenme belirtileri azalır. Bunun yanı sıra kilo kontrolünün sağlanması da kireçlenme semptomlarını hafifletir. Gerekli olan durumlarda ise doktor kontrolünde tedavi yöntemleri uygulanır.

Kireçlenmeye en iyi gelen şey nedir?

Pek çok kişinin merak ettiği "Kireçlenmeye en iyi gelen şey nedir?" konusunda ise uzmanlar sıcak ve soğuk kompresleri önerir. Sıcak kompresler kasları gevşetirken, soğuk kompres de iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca her 2 kompres de ağrıyı azaltmak için yapılabilir.

Kireçlenme belirtileri ve tedavisi

Hemen her sağlık probleminde olduğu gibi kireçlenmenin de belirtileri ve bu belirtiler sonrasında uygulanan tedavileri bulunur. Kireçlenme belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Ağrı: Kireçlenmenin en önemli belirtisi eklemlerde oluşan ağrıdır.
  • Sertlik: Sabahları ya da uzun süre hareketsiz kalınan zamanlardan sonra eklemlerde oluşan setlik.
  • Hareketlerde kısıtlılık: Eklemlerde oluşan kısıtlamalar hareket alanını daraltır ve bu da kireçlenmenin bir belirtisidir.
  • İltihap ve şişme: Kireçlenme olan bölgelerde eklem çevresinde iltihaplanma ve hafif şişlik durumları oluşabilir.
  • Kas ağrıları: Eklemlerin çevresinde bulunan kaslar kireçlenmeden etkilendikleri için kas ağrıları oluşur.

Kireçlenme belirtileri görüldükten sonra yaşam kalitesini artırmak için tedavi edilmesi gerekir. Kireçlenme tedavisinde ilaç tedavisi, fiziksel terapi ve egzersiz, yaşam tarzı değişiklikleri ve evde uygulanabilecek yöntemler ile tedavi edilebilir.

Kireçlenme için evde ne yapabilirim?

Kireçlenme için evde yapılabilecek pek çok yöntem bulunur. Evde yapılacaklar şu şekilde sıralanabilir:

  • Sıcak ve soğuk kompresler: Kasları gevşetmek için sıcak, iltihapları azaltmak için soğuk kompresler uygulanabilir.
  • Fiziksel aktiviteler ve egzersizler: Yüzme, yürüyüş ve bisiklet sürme gibi egzersizler eklem hareketliliğini artırır ve kasları güçlendirir. Ayrıca bacak karın kaslarını hedefleyen egzersizler de oldukça etkilidir.
  • Beslenme ve takviye gıdalar: Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan gıdalar tüketilebilir. (zeytinyağı, balık, keten tohumu, ceviz gibi) Şeker ve işlenmiş gıdalardan da kaçınılabilir.
  • Obeziteye engelleme ve kiloyu kontrol etme: Sağlıklı bir kilo yönetimi ile eklemler üzerinde oluşan baskı azaltılabilir, dengeli ve düzenli bir diyet ile kireçlenme riskini azaltabilirsiniz.
  • Masaj ve fizyoterapi: Eklemleri ve çevresinde kasları rahatlatmak için hafif masajlar uygulanabilir. Fakat masaj esnasında aşırıya kaçılmamaya dikkat edilmelidir. Ayrıca bir fizyoterapistin önerisiyle özel egzersizler yapılabilir.
  • Evde uygulanabilecek diğer yöntemler ise epsom tuzu banyosudur. Magnezyum ve sülfat içeren epsom tuzu kas gevşetici bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple eklem ağrılarını da azaltır.
  • Ayrıca zerdaçal ve zencefil tüketimi de kireçlenme için tüketilebilir. Aloe vera jelinin de uygulandığı bölgede iltihaplanmalar azalır ve ağrı hafifler. Aloe vera cilt üzerinde oldukça etkilidir.
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Anahtar Kelimeler:
kireçlenme
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