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Kiremit yüklü tır devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 21:19 | Son Güncelleme

Kiremit yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiremit yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Mustafa Kozan (38) yönetimindeki 35 F 3989 plakalı kiremit yüklü tır, Bursa-Ankara karayolu Mezitler mevkisinde devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan Kozan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Ağır yaralanan Kozan, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada tırın dorsesinde yüklü kiremitin yola saçılması nedeniyle Bursa-Ankara karayolunun Bursa istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı.

Ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Bursa devrildi kiremit yüklü tır trafik kazası

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