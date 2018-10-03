Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kiremit yüklü TIR devrildi, sürücü ağır yaralandı.
Ankara’dan yüklediği kiremitleri Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan sürücü Mustafa Kozak (38), yönetimindeki 35 F 3989 plakalı TIR ile seyir halindeyken, Mezit-7 mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarpıp yan yattı. Devrilen TIR'da sıkışan sürücü Kozak İtfaiye ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Karayoluna bir şeridi dökülen tonlarca kiremitle kırmızıya bulandı.
Mustafa Kozak acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
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