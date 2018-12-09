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Kırgız asıllı yengesini boğarak öldüren sanık: Gözüm döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 14:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şubat ayında ağabeyiyle boşanma aşamasında olan Kırgız asıllı yengesi Ekaterina Çetin'i (34) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Çetin (46), "Namus meselesinden gözüm döndü.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şubat ayında ağabeyiyle boşanma aşamasında olan Kırgız asıllı yengesi Ekaterina Çetin'i (34) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Çetin (46), "Namus meselesinden gözüm döndü. Bir anlık öfkeyle kendimi tutamadım" dedi. Çetin, olay günü evde bir erkeğin olduğunu öne sürdü. Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde şubat ayında ağabeyinin eşi Kırgız asıllı Ekaterina Çetin'i boşanma davasından bir gün önce boğarak öldüren Mehmet Çetin hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle açılan davanın görülmesine Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Çetin, sanık avukatı ve yakınları katılırken, Ekaterina Çetin'in ailesi ve Kırgızistan'da yaşadığı belirtilen eşi ve çocuklarından katılan olmadı. Mahkeme heyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahillik talebini kabul etti. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı sanıktan olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi. Sanık Mehmet Çetin, "Namus meselesinden gözüm döndü. Bir anlık öfkeyle kendimi tutamadım" dedi. Mahkeme başkanının daha önceki verdiği ifadelerde çelişkiler olduğunu belirtmesi üzerine sanık Mehmet Çetin, yengesiyle ağabeyinin boşanma davası olduğunu belirterek, kendisini daha önce de bir kez erkeklerle gördüğünü ve uyardığını anlattı. BOŞANMA DAVASI AÇILDI Kardeşi H. Çetin ile birlikte Ekaterina ve çocuklarının olaydan 1 yıl önce Kırgızistan'a gittiklerini anlatan Mehmet Çetin, "2017 yılı ağustos ayında Ekaterina çocukların eğitimi için çocuklarla birlikte Manavgat'a geldi. Kardeşim Kırgızistan'da kaldı. Aradan geçen sürede kardeşim Ekaterina'ya aldatma nedeniyle boşanma davası açtı. Ancak bunu dava dosyasında belirtmediler. Davada resmi gerekçe olarak şiddetli geçimsizlik ifade edildi" diye konuştu. 'TARTIŞTIK, ÖFKELENDİM' Olayın olduğu gün konuşmak amacıyla Ekaterina Çetin'in evine gittiğini belirten Mehmet Çetin, "Olay günü gittiğimde odada başka bir erkek vardı. Heyecandan önceki ifadelerimde belirtmemiştim. Ekaterina'yla konuşurken mutfak kapısının açıldığını fark ettim. Mutfağa gittiğim zaman maktül elime yapıştı, takip etmemi engelledi. Tartıştık, öfkelendim. Bir anlık öfkeyle eylemi gerçekleştirdim" dedi. Mahkeme başkanının olay günü üzerinde bulunan eldivenleri sorması üzerine sanık Mehmet Çetin, "Eldivenler montumun cebindeydi. Ellerimde sedef rahatsızlığı olduğu için çalıştığım yerde bulaşık yıkarken, sürekli kullanıyorum" diye yanıt verdi. 'SABAH İŞİNE GİDİYORDU, AKŞAM GELİYORDU' Duruşmada tanıklık yapan Ekaterina Çetin'in ev sahibi A.K., kadının evine olay tarihinden birkaç ay önce taşındığını belirterek, "3 çocuğu vardı. Sabah işine gidiyordu, akşam geliyordu. Arada sırada sanık eve gelip çocukları alıp, okula götürüyordu. Ben kötü bir şey görmedim. Üst katta oturuyorum, olay günü herhangi bir şey duymadım" dedi. 'BAZI ÇALIŞANLARLA ÇOK SAMİMİ GÖRDÜM' Sanık Mehmet Çetin'in yeğeni H.D., ifadesinde olayı görmediğini kaydederek, "Bir defa çalıştığı otele gitmiştim. Orada bazı çalışanlarla çok samimi olduğunu gördüm. Yabancı olduğu için bir şey demedim. O davranışları bizim insanlarımız yapsa çok yadırganırdı" diye konuştu. Sanık Mehmet Çetin'in kız kardeşi E.S. de Ekaterina Çetin'in ağabeyini Antalya'dan K. diye biriyle aldattığını, olaydan sonra sanığın boşandığı eşinin bunu WhatsApp üzerinden yaptıkları yazışmalarda kendisine söylediğini belirtti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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