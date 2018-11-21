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Kırgız baba ve oğlu, at keserken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de boş arazide at keserken jandarma tarafından yakalanan Kırgız baba ve oğluna 9'ar bin TL para cezası kesildi.

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de boş arazide at keserken jandarma tarafından yakalanan Kırgız baba ve oğluna 9'ar bin TL para cezası kesildi. Şüpheliler, "Atı kesip, yiyecektik" diye ifade verdi.

İncesu ilçesi Kızılören mevkisinde vatandaşlar, iki yabancı uyruklu kişinin at kestiğini gördü. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen bir çoban, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarla jandarma ekipleri olay yerine geldi. Jandarmanın yaptığı incelemede, şüphelilerin, Adıyaman'dan satın aldıkları, 38 MA 025 misafir plakalı araçla kente gelen Kırgız baba ve oğul oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, "Atı kesip, yiyecektik" diye ifade verdi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli baba ve oğluna '5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet' suçundan 9'ar bin TL para cezası kesildi. Kesilen atın eti ise İlçe Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

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