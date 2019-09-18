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Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüralıyev, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün daveti üzere geldiği Giresun’da yaylaları gezerek stres attı.Kuzalan Tabiat Parkı, Mavigöl ve Bin 600 rakımlı Kulakkaya yaylasını ziyaret eden Büyükelçi, turizm alanlarında ise incelemelerde bulundu.Kubanıçbek Ömüralıyev, Karadeniz’i çok beğendiğini belirterek, “Kırgızların ile Türklerin aynı şeyler, ekmek aynı, kaymak aynı, süzme aynı.

Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüralıyev, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün daveti üzere geldiği Giresun’da yaylaları gezerek stres attı.
Kuzalan Tabiat Parkı, Mavigöl ve Bin 600 rakımlı Kulakkaya yaylasını ziyaret eden Büyükelçi, turizm alanlarında ise incelemelerde bulundu.
Kubanıçbek Ömüralıyev, Karadeniz’i çok beğendiğini belirterek, “Kırgızların ile Türklerin aynı şeyler, ekmek aynı, kaymak aynı, süzme aynı. Bizim beşiğimiz Tanrı dağlarında idi Türkiye’nin beşiği Anadolu’da. Giresun’un tabiatı muhteşem, yemekleri çok güzel fakat turizm alanında daha iyi geliştirmek lazım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile fındığın başkentinden fındığı Kırgızistan’da götürülmesini planladık. İşadamlarımız ile buluşturacağız bir ticaret köprü kurmayı istiyoruz” dedi.
TBMM Kırgızistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ise Giresun ile Kırgızistan arasında ticaret ağının gelişmesi için gayret edeceklerini söyledi.
Öztürk, Kırgızistan’ın çok değişik iş fırsatlarına sahip olduğunu kaydederek, “İnanılmaz enerji yatırım alanları var çünkü tam bir su cenneti ayrıca hayvancılık çok gelişmiş durumda, arıcılık son derece gelişmiş ve organik bal üretimi yapılıyor. Kırgızistan’ın imkanları bunlar biz ise dünyanın en kaliteli fındığını üretiyoruz ve o fındığın hepsini iç piyasada tüketemediğimiz için yeni pazarlar bulmak gerekiyor. Kırgızistan bu anamda önemli bir pazar tabi ve Avrasya Birliğine üye olduğu içi orada 180 milyonluk bir pazar var. Kırgızistan birliğe üye olduğu için 0 vergi ile ürünü pazara sunma imkanı var dolayısıyla bizim yatırımcılarımızın Kırgız dostlarımız ile orada yatırım yapmaları halinde o 180 milyonluk pazara çok daha iyi koşullarda satma imkanı var” ifadelerini kullandı.
Giresun ve yayla gezisinin ardından Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüralıyev, şehirden ayrılarak Ankara’ya hareket etti.

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı

Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı
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