Kırgız Büyükelçi Omuraliyev, Van Valisi Bilmez’i ziyaret etti

VAN,(DHA)- KIRGIZİSTAN Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

Sabah saatlerinde beraberindeki heyet ile birlikte Van Valiliği'ne gelen Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Omuraliyev’i, Vali Mehmet Emin Bilmez kapıda karşıladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Omuraliyev, daha sonra Vali Bilmez’in makamına geçerek, bir süre görüştü. Vali Bilmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her 2 ülkenin kardeş olduğunu ve aynı kültürü paylaştıklarını söyledi. Büyükelçi Omuraliyev de kendilerini kabul eden Vali Bilmez’e teşekkür ederek, iki ülkenin tarihte olduğu gibi her zaman acısını sevincini paylaşarak, ortak paydada buluştuklarını ifade etti. Ziyaret, karşılıklı hediyelerin verilmesiyle son buldu.

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