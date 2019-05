Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor

Barbaros KUL/ERCİŞ(VAN),(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesine 2 yıl önce Kırgızistan'dan gelen ve çobanlık yapan Hasan Yusufi (22), günde bir kitap bitiriyor. Bu sayede Türkçesini de geliştiren Yusufi'nin hayali bir gün kendi kitabını yazmak.

Kırgızistan'dan 2 yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle Erciş ilçesine gelen Hasan Yusufi, Tekevler Mahallesi'nde çobanlık yapmaya başladı. Kırgızistan'da evlendikten hemen sonra Erciş'e gelen Yusufi, eşini getirmedi. İmam Hatip Lisesi mezunu Yusufi, çobanlık yaparak ayda 2 bin lira kazanıyor. Kendisine iş veren İsmail Can tarafından verilen bir oda a yaşayan Yusufi, işlerinin iyi gitmesi halinde eşini de Türkiye'ye getirmeyi ve buraya yerleşmeyi düşünüyor.

GÜNDE BİR KİTAP OKUYOR

Yusufi, koyunları otlattığı merada günde bir kitap bitiriyor. Türkçesini böylelikle geliştirdiğini anlatan Yusufi'nin en büyük hedefi de bir gün kendi kitabını yazmak. Yusufi, "Her sabah kalkıp koyunları meraya sürüyorum. Onlara birşey olmasın diye başlarında bekliyorum. Bu sırada da elimden kitabımı düşürmüyorum. Neredeyse her gün bir kitap bitiriyorum. En büyük hayalim bir gün kendi kitabımı yazmak. Ve inanıyorum ki bir gün kendi kitabımı çıkartacağım. Ben Kırgısiztan'dan buraya geldiğimde Türkçem iyi değildi. Fakat çok fazla kitap okuyarak Türkçemi geliştirdim" diye konuştu.