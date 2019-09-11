Kırgız devlet büyüklerinden Anadolu Mektebi heyetine büyük ilgi

Katılımcılara hitap eden Meclis Başkanı Cumabekov, Cengiz Aytmatov'u anlatan Anadolu Mektebi öğrencileri ile övündüğünü belirterek, "Türkiye halkı, Cengiz Aytmatov'u okuyorsa ve tanıyorsa bizim bundan gurur duymamız gerekiyor. Bugün hayatta olmayan Aytmatov'u kalbimizde hissettiren ve Türk dünyasında yaşatan Türk öğrencilerine kendim ve meclis adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Mektebi öğrencilerinin Cengiz Aytmatov sunumları yaptığı panele, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, müşavirler, sivil toplum örgütlerinin liderleri, yazarlar, merhum Aytmatov'un ablası Roza Aytmatova ve Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov yanı sıra üniversitenin rektörleri, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, "Türkiye halkı, Cengiz Aytmatov'u okuyorsa ve tanıyorsa bizim bundan gurur duymamaz gerekiyor." dedi.

"Aytmatov, Kırgız halkını ve Türk dünyasını dünyaya kalemiyle tanıttı. Biz, Türklerin ata yurdunun Orta Asya ve bunun içinde Kırgızistan'ın olduğunu biliyoruz. Bizim ortak atalarımız vardı. Tarih bunu gösterdi. Biz mutlu ve güçlü Türk dünyasında yaşadığımızı göstermemiz için çok çalışmalıyız. Anadolu Mektebi öğrencileri bize ve hepimize nasıl çalıştığımızın gerektiğine vesile oldu. Türk dünyasını gelecek nesillere mutlu ve güçlü bırakmak için daha fazla akıl ve el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Türk dünyası birlik içinde olursa biz hepimiz daha güçlü oluruz"

Kırgızca ve Türkçe olarak konuşma yapan Cumabekov, Anadolu Mektebi öğrencilerinin Cengiz Aytmatov sunumlarıyla yer aldığı paneli "şölen" olarak nitelendirerek, panele katılmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

"Cengiz Aytmatov Türk dünyasının birleşenidir"

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Camankulov da dünyada en çok okunan üç yazardan birinin, Kırgız yazar Aytmatov olduğunu belirterek, Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasının birleşeni olduğunun altını çizdi.

Aytmatov'un eserlerini okuyan ve başarılı bir şekilde anlatan öğrencileri tebrik eden Camankulov, "Anadolu Mektebine katılan öğrencilerin Aytmatov'un memleketini ve eserlerinde sözü geçen yerleri görmelerinden dolayı kendileri için büyük bir şans ve imkan olarak görüyorum." dedi.

Camankulov, 2018 yılında Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla dünyada en çok anma etkinliklerinin Türkiye'de düzenlediğini hatırlatarak, Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

-Meclis Genel Kurulu, öğrencileri ayakta alkışladı

Meclis Başkanı Cumabekov, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Güçlü'nün başkanlığındaki lise ve üniversite öğrencilerini meclise davet etti.

Öğrenciler, panelin ardından Meclis Genel Kurulu ziyaret ederek bir süre oturumun çalışmasını locadan izledi.