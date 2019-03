Kırgız doktorlar Türkiye'deki eğitimlerini tamamladı

"Kırgızistan'dan gelen bütün teklifleri azami şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk defa olmasından kaynaklı ufak problemler varsa bunlar ileriki zamanlarda giderilecektir. Eğitimlerinin ve alacakları sertifikaların güzel hizmetlere vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Her zaman Kastamonu'nun onların evinin olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Dolayısıyla evleri onlara her zaman açıktır. Her türlü hizmeti istemeye de hakları vardır."

Özel Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç ise böyle bir projeyi duyduklarında heyecanlandıklarını dile getirerek, "İlk olduğu için mutlaka eksiklikler vardır. Değerli meslektaşlarım eğer eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorsa bizleri affetsinler. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız." diye konuştu.

Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kudret Artıkbaev de projenin hayata geçmesinde en büyük yükü Rektör Aydın'ın çektiğini anlatarak, "Sinan Altıkulaç, uygulama kısmının hayata geçmesinde bize çok önemli bir kapı oldu. Kırgızistan için çok faydalı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, 'Beni Türk doktorlarına emanet ediniz' dediği gibi biz de bundan sonra kendimizi Kırgız doktorlara emanet etmek için çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.