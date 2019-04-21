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Kırgız doktorlar Türkiye'deki eğitimlerini tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kırgızistan ile yapılan protokol kapsamında Kastamonu'ya gelen genç doktorların, teorik ve pratik eğitimleri sona erdi

Kırgızistan ile yapılan protokol kapsamında Kastamonu'ya gelen ikinci doktor grubu, teorik ve pratik eğitimlerini bitirdi.

Kastamonu Üniversitesi, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi ile Kırgızistan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, Kırgızistan'dan gelen 11 doktora daha eğitim verildi.

Rektörlükte düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, eğitimlerini tamamlayan doktorlara Kırgızistan'da başarılar diledi.

Rektör Aydın, şunları dile getirdi:

"İnşallah sizin güzel hizmetlerinizi duydukça gurur duyacak, kalbimiz daha hızlı çarpacaktır. Bizden bütün Kırgızistan'a selam olsun. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah yolunuz, bahtınız, istikbaliniz açık olsun diyoruz. Kırgızistan'ımızın da yolu bahtı inşallah açık ve güzel olsun. İnşallah eviniz Kastamonu'ya ve üniversiteniz Kastamonu Üniversitesine de her zaman her şekilde destursuz, davetsiz gelmenizi diliyoruz."

Özel Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç ise 15 günlük eğitim süresinin faydalı olacağına inandığını belirterek, "Bu süre maalesef kısa ama önemli olan burada bir kıvılcım yakmak. İnşallah bu kıvılcım daha büyüyerek alev misali Kırgızistan'da daha büyük işler başarılabilmesi için öncü olur." dedi.

Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı Başkanı Kudret Artıkbaev de tıp konusunda millileşme olması gerektiğine inandığını söyledi.

Projenin önemine değinen Artıkbaev, "O yüzden gerçekten bu proje sadece bir tıpçıların değişim projesi olmayıp iki kardeş milletin yeniden buluşmasıdır, yeniden ilerleme noktasında geleceğe doğru ortak adım atmasıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Aydın ve Altıkulaç tarafından, eğitimlerini tamamlayan Kırgız doktorlara sertifikaları verildi.

Protokol kapsamında 120 Kırgız doktorun Türkiye'de tecrübe edinmesi planlanırken, şimdiye kadar toplam 21 doktorun eğitimi tamamlanmış oldu.

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