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Kırgız doktorlara Kastamonu'da eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Kırgızistan ile yapılan protokol kapsamında bu ülkeden gelen doktorlardan oluşan ikinci heyet, Kastamonu'da teorik ve pratik eğitim almaya başladı - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın: - "İnşallah birinci grupta olduğu gibi ikinci grupta da hedefimize ulaşacağız. Hem pratik hem de teorik çalışmalar başarılı olacaktır"

Kırgızistan'dan Kastamonu'ya gelen genç doktorlardan oluşan heyet, eğitime başladı.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi ve Kırgızistan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Kırgızistan'dan gelen ikinci heyette 11 doktor yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı makamında ziyaret eden doktorlar, kente gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Aydın, Kırgız doktorların Kastamonu'da iki haftalık eğitim alacaklarını belirtti.

Daha önce gelen heyetin eğitimini tamamlayarak ülkelerine döndüğünü hatırlatan Aydın, şunları dile getirdi:

"Bu gelen hekim grubumuz 11 kişiden oluşuyor. Beşi çocuk hastalıkları uzmanı, bir çocuk kardiyoloğu, 2 kadın doğum uzmanı, bir eczacı ve 3 tıp akademisi 6. sınıf öğrencisi var. İnşallah birinci grupta olduğu gibi ikinci grupta da hedefimize ulaşacağız. Hem pratik hem de teorik çalışmalar başarılı olacaktır. Bu grup da çalışmalarını tamamladıktan sonra üçüncü grubu bekleyeceğiz. Kendilerine hizmet etmekten memnunuz. Umarım grubumuzdaki hekimlerimiz de memnun olarak ilimizden ayrılırlar."

Özel Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç ise yeni gelen her grupta eksikliklerin giderildiğini belirtti.

Daha iyi eğitim vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Altıkulaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meslektaşlarımız da memnun olarak döndüklerini ifade ediyorlar. Bundan çok mutluyuz. Bu insanlığa hizmet. Tam 5 bin 500 kilometre ötedeki kardeşlerimize bu hizmeti verme imkanını Rektörümüz bize sundu. Aldıkları hizmeti ülkelerindeki kardeşlerimize sunmaları çok önemli. Herhangi bir problem yaşadıklarında kapımız her zaman açık. Bir eksiklik gördüklerinde de bize bildirsinler. Her seferinde daha iyi hizmet sunmak için çalışıyoruz."

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