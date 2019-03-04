HABER

Kırgız doktorlara Türkiye'de eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi ve Kırgızistan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Kırgızistan'dan gelen doktorlar Kastamonu'da teorik ve pratik eğitim almaya başladı

Kırgızistan'dan Kastamonu'ya gelen genç doktorlar teorik ve pratik eğitim alıyor.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi ve Kırgızistan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Kırgızistan'dan gelen 10 doktor eğitime başladı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı makamında ziyaret eden doktorlar, Kastamonu'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Aydın, ilk gelen grubun 15 günlük eğitimi tamamladıktan sonra ülkelerine döneceğini belirterek, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin teorik eğitim verdiğini, Kırgız doktorların Özel Anadolu Hastanesinde uygulama yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin tıp alanında oldukça ileri seviyede olduğuna işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Tıbbi eğitim ve sağlık alanında mütevazı olmaya gerek yok. Türkiye dünyada en iyiler arasındadır. Bunun aynısının Kırgızistan'da da olmasını arzu ediyoruz. Bunun en önemli şartı ilk olarak eğitim, ikinci olarak da imkanlardır. Eğitimi de imkanları da inşallah tamamlayacağız. İnşallah Kırgızistan'da yaşam standardı ve insan ömrü daha ileri yaşlara kadar gidecektir."

İlk etapta 120 doktorun eğitim alacağını söyleyen Aydın, "İlk olarak 120 kişilik liste belirlendi. O liste tamamlandıktan sonra da yıl boyunca 15 gün arayla gelmeye devam edecekler." diye konuştu.

Eski Kırgızistan Gençlik ve Çalışma Bakanı ve Kazakistan Genel Konsolosu Aliyasbek Alimkulov ise doktorların Türkiye'de edindiği tecrübe ve eğitimle ülkelerine döneceğini bildirdi.

Türkiye'nin sağlıkta ileri seviyede olduğunu belirten Alimkulov, "Türkiye tıp alanında son 10 yılda çok büyük gelişme katetti. Özellikle sağlık turizmi belli bir noktaya ulaştı. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden hatta Latin Amerika'dan tedavi için buraya gelindiğini biliyoruz. Türk tıbbının dünyada hak ettiği yere geldiğini düşünüyorum. Bu tecrübeyi Kırgızistan'a aktarmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim için gelen doktorlardan Bekbolot Begaliev de eğitimden çok faydalandıklarını vurgulayarak, "Teorik eğitimin yanında Anadolu Hastanesinde pratik eğitim almak bizim için çok yararlı oldu. Ameliyatlara girmemiz paha biçilmez bir tecrübe oldu. Bu projeden çok istifade ettik." dedi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirttiArkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti
Toprak altında kalan işçi kurtarılamadıToprak altında kalan işçi kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doktor eğitim KASTAMONU Kırgız doktorlar TIP

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

Mansur Yavaş: Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim

'Melih Gökçek'in oyuna talibim'

Karaman'da bir kişi arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Gezi Parkı iddianamesiyle ilgili flaş gelişme

Kabul edildi! Aralarında Osman Kavala da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.