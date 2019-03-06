Kırgız gazi, çocuklara ata sporu okçuluğu öğretiyor

Vücuduna isabet eden mermilere rağmen pes etmeyen gazi Timur, ilçede okçuluğu yaygınlaştırmak için hafta sonları çocuklara kurs vermeye başladı.

Ardından, ailesinin yaşadığı Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne gitmeyen Timur, terör örgütüyle sadece silahlı değil, silahsız da mücadele edilebileceğini göstermek, gençleri kötü alışkanlık ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmak için 5 ay önce başkanlığını yürüttüğü Tatvan Kayı Okçuluk Şubesi'nin açılmasını sağladı.

Tatvan kırsalında iki yıl önce teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada sağ omuzuna ve sağ eline 3 merminin isabet etmesi sonucu yaralanan Kırgız gazi Timur, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından malulen emekli oldu.

"Terörle mücadeleyi sadece silahlı olarak düşünmüyorum, silahsız da mücadele etmek için Tatvan'da kaldım. Amacım gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak, spora yöneltmek ve onlara hizmet etmek. Bütün gençler kardeşimizdir. Hepsini kardeş bilerek Ahlat Kayı Okçuluk Şube Başkanı ile konuşup burada şube açılmasını istedik. Tatvan'a şubemizi açtık. Oldukça ilgi var. Hafta sonu 40 çocuğa, hafta içi de yetişkinlere eğitim veriyoruz. Okçuluğu yaygınlaştırmak ve gençlere geçmişi anlatmak istiyoruz."

Gençler için il merkezi ve ilçelerde yarışmalar düzenlemek istediklerini anlatan Timur, "Okçuluk çocuk ve gençler için faydalı. Çünkü odaklanma ve dikkati artırıyor. Çocuklar, kursa başladıktan sonra öğretmenleri dersi anlatırken çok dikkatli dinlediklerini ve sınavlarda soruları dikkatli okuduklarını söylüyor. Serbest zamanlarını da sporla geçirmeleri beni mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Amacımız çocuklara 1071 ruhunu aşılamak"

Timur, ata sporu okçuluğu Kırgız, Türk ve Kürt ayrımı yapmadan bütün gençlere anlatmayı amaçladığının altını çizerek, "Asıl amacım çocuklarımıza 'Kardeşiz, Müslüman'ız' diyerek birlik olmayı öğretmek ve Malazgirt ruhunu aşılamak. Atalarımız 1071'de Ahlat'a otağı kurup oradan Malazgirt'e geçtiyse, buradaki gençlere de bulunduğumuz toprağın ne kadar değerli olduğunu aşılamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursa katılan Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammed Akçay da daha önce bağlama kursunda tanıştığı Timur'un, kendisini ok atmaya teşvik ettiğini belirtti.