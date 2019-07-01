HABER

Kırgız kahraman Kojomkul'un 130. doğum yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

Kaaba Uulu Kojomkul'un 130. doğum yıl dönümü dolayısıyla güreş müsabakası, taş ve at kaldırma, at yarışları ve kök börü at oyunu etkinlikleri düzenlendi

BİŞKEK (AA) - Kırgızlarda "atı sırtında taşıyan pehlivan" olarak bilinen Kaaba Uulu Kojomkul'un doğumunun 130. yılı kutlandı.

Kojomkul'un 130. doğum yıl dönümü dolayısıyla doğup büyüdüğü Suusamır Vadisi'nde, 80 pehlivanın katıldığı güreş müsabakası, taş kaldırma, at kaldırma, at yarışı ve kök börü at oyunu gibi etkinlikler yapıldı.

Kutlamalar için 100'den fazla geleneksel çadır kuruldu ve kazanlarda et pişirildi.

Devlet orkestrasının sahne aldığı etkinlikte ses sanatçıları da sevilen türküleri seslendirdi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, milletvekilleri, bölge ve yerel yöneticiler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, gücü ve cesaretiyle ünlenen Kojomkul'un doğum yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Organizatörlerden Sosyal Demokrat Partisi (SDP) Suusamır Milletvekili Kojobek Rıspayev de Kojomkulov'u örnek alarak taş ve at kaldırma yarışmaları düzenleyeceklerini kaydetti.

- Ağır siklet sporcu 630 kilogram taş kaldırdı

Renkli görüntülere sahne olan sportif oyunlarda ödüller sahiplerini buldu.

Henüz 20 yaşındaki ağır sıklet sporcusu Ataybek Uulu Keldibekov, 300 kilogram ağırlığında at ve 630 kilogram ağırlığında taş kaldırarak otomobil kazandı.

Keldibekov, AA muhabirine, yarışmada aldığı neticenin kendisi için büyük bir başarı olduğunu söyledi.

- Kojomkul kimdir?

Kırgızistan'ın başkentindeki Bişkek Spor Sarayı'na 1993'te adı verilen ve yine bu binanın önünde sırtında at taşıdığı heykeli yer alan Kojomkul, Suusamır Vadisi'ndeki Ken-Suu köyünde 1889'da dünyaya gelmişti.

Boyunun 2,17 metre ve kilosunun ise en az 147 kilogram olduğu düşünülen Kojomkul, 66 yaşında 1955'te yaşamını yitirmişti.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Türkiye’nin en büyük avcı festivali Samsun’da gerçekleşecekTürkiye’nin en büyük avcı festivali Samsun’da gerçekleşecek
Mersin'de şüpheli ölümler! Soruşturma başlatıldıMersin'de şüpheli ölümler! Soruşturma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
at kaldırma Ataybek Uulu Keldibekov Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov güreş müsabakası Kaaba Uulu Kojomkul'un 130. doğum yıldönümü Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov suusamır vadisi taş kaldırma

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de şüpheli ölümler! Soruşturma başlatıldı

108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor

108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor

Beşiktaş'da bir kadın denize düştü

Beşiktaş'da bir kadın denize düştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya ziyaret!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya ziyaret!

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika! İstanbul Maltepe'deki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.