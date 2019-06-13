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Kırgız Türkleri Erciş'i gelincik tarlasıyla tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, geleneksel kıyafetleriyle gelincik tarlasında fotoğraf tutkunlarına modellik yaparak ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, geleneksel kıyafetleriyle gelincik tarlasında fotoğraf tutkunlarına modellik yapıyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde yaşamlarını sürdürüyor.

Bazı Kırgızlar, Van Gölü kıyısında açan gelincik çiçeklerinin arasında fotoğraf tutkunları ile yoldan geçen sürücülere geleneksel kıyafetleriyle modellik yaparak, ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Kırgız Türklerinden Ayses Hazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye gelen ziyaretçilerin kendilerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Vatandaşların gelincik tarlalarının içinde kendileriyle fotoğraf çektirdiğini anlatan Hazar, bu sayede ilçenin tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti.

Kenan Aytaç ise bölgedeki gelincik tarlasının yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini anlatarak, "Fotoğrafçılar bizim at üstünde, at koştururken, at üstünde ok atarken ve kılıçlı gösteriler yaparken fotoğraflarımızı çekiyorlar. Bu gelincik tarlası doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüştü." dedi.

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