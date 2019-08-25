Kırgız Türkleri zafer kutlamalarına renk katıyor

Gelenek ve kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirten Varol, ülkenin birçok yerinde düzenlenen şölen ve etkinliklere yöresel kıyafetleriyle katıldıklarına dikkati çekti.

Renkli gösterilerin düzenlendiği etkinlik alanına gelen vatandaşlar, hem Kırgız kadınlarının hazırladığı yöresel yemeklerin tadına baktı hem de yöresel giysileriyle fotoğraf çektirdi.

- "Etkinliklere renk katıyoruz"

Kültürlerine has ürünleri ve yemekleri insanların beğenisine sunduklarını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Burada Kırgız mutfağı ve Orta Asya yemeklerini yapıyoruz. Türk kültürünü ve Orta Asya oyunlarını yaşatarak etkinliklere renk katıyoruz. Damat ve gelinimizin düğününü, beşik ve tuşo toyumuzu yaptık. Beşiğe balamızı yatırıyoruz. Beşiğe ilk kez yatırdığımız için toyunu yapıyoruz. Sonra çocuğumuz yürüdüğünde ayrı bir toy yapıyoruz. Seyircilerimiz çok ilgi gösterdi. Bu etkinliklerimiz 3 gün devam edecek. Etkinlik kapsamında atlı ve sağdıç atışma oyunlarımız da var. Bu vatanda 37 yıldır yaşıyoruz. Her Türk devleti, Türk'ün vatanıdır."

Geçen yıl da Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerin her aşamasında yer aldıklarına işaret eden Varol, devlet büyüklerinin ve ziyaretçilerin stantlarına, kıl çadırlarına yoğun ilgi gösterdiğini anımsattı.

En çok yöresel kıyafetlerine ilgi gösterildiğini dile getiren Varol, "Burada geleneklerimizi yaşatıyoruz, insanlara tanıtıyoruz. Yöresel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Günümüzde böyle kıyafet giyenler kalmadığı için vatandaşlar fotoğraf çektirmek istiyor. Böyle bir etkinliği yapan tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İlgiden çok memnunuz." diye konuştu.