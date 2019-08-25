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Kırgız Türkleri zafer kutlamalarına renk katıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri, yöresel yemekleri, kıl çadırları, kıyafetleri ve ata sporları ile Ahlat ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferi etkinliklerinde yoğun ilgi görüyor - "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki alanda stant açan Kırgızlar, renkli giysileri, farklı yöresel lezzetleri ve toy gösterileriyle vatandaşların ilgi odağı oldu

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Van'ın Erciş ilçesinden 90 kişilik ekiple Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kırgız Türkleri, yöresel yemekleri, kıl çadırları, renkli kıyafetleri ve geleneksel ata sporlarıyla Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına renk katıyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 37 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, kutlama etkinliklerinin yapıldığı Çarho mevkisinde stant açtı.

Giysileri, farklı yöresel yemekleri ve geleneksel oyunlarıyla etkinlik alanına gelen vatandaşların ilgi odağı olan Kırgız Türkleri, Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılanlara geleneklerini tanıttı.

Renkli gösterilerin düzenlendiği etkinlik alanına gelen vatandaşlar, hem Kırgız kadınlarının hazırladığı yöresel yemeklerin tadına baktı hem de yöresel giysileriyle fotoğraf çektirdi.

Pamir Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Ankara Temsilcisi Kasımbek Varol, 1982'de Türkiye'ye gelerek burada yaşamaya başladıklarını söyledi.

Gelenek ve kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirten Varol, ülkenin birçok yerinde düzenlenen şölen ve etkinliklere yöresel kıyafetleriyle katıldıklarına dikkati çekti.

- "Etkinliklere renk katıyoruz"

Kültürlerine has ürünleri ve yemekleri insanların beğenisine sunduklarını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Burada Kırgız mutfağı ve Orta Asya yemeklerini yapıyoruz. Türk kültürünü ve Orta Asya oyunlarını yaşatarak etkinliklere renk katıyoruz. Damat ve gelinimizin düğününü, beşik ve tuşo toyumuzu yaptık. Beşiğe balamızı yatırıyoruz. Beşiğe ilk kez yatırdığımız için toyunu yapıyoruz. Sonra çocuğumuz yürüdüğünde ayrı bir toy yapıyoruz. Seyircilerimiz çok ilgi gösterdi. Bu etkinliklerimiz 3 gün devam edecek. Etkinlik kapsamında atlı ve sağdıç atışma oyunlarımız da var. Bu vatanda 37 yıldır yaşıyoruz. Her Türk devleti, Türk'ün vatanıdır."

Geçen yıl da Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerin her aşamasında yer aldıklarına işaret eden Varol, devlet büyüklerinin ve ziyaretçilerin stantlarına, kıl çadırlarına yoğun ilgi gösterdiğini anımsattı.

En çok yöresel kıyafetlerine ilgi gösterildiğini dile getiren Varol, "Burada geleneklerimizi yaşatıyoruz, insanlara tanıtıyoruz. Yöresel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Günümüzde böyle kıyafet giyenler kalmadığı için vatandaşlar fotoğraf çektirmek istiyor. Böyle bir etkinliği yapan tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İlgiden çok memnunuz." diye konuştu.

- "Kültürümüz ve yemeklerimizle ilgi görüyoruz"

Ulupamir Mahallesi'nden gelen Kırgızlı kadınlardan Mihman Erçetin ise Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde yöresel yemek yaptıklarını aktardı.

Özbek pilavı, Kırgız mantısı, hamur tatlısı, Kırgız pastası ve Kırgız aşı yaparak vatandaşlara ikram ettiklerini, ekmeklerini de 200 yıldan bu yana dökümden yapılan özel kaplarda pişirdiklerini anlatan Erçetin, şunları kaydetti:

"Büyüklerimizden öğrendiğimiz yöntemlerle yemek yapmaya devam ediyoruz. Ekibimizle mantı ve erişteden çorba yapıyoruz. Mantı gibi özel yemeklerimiz, çorbalarımız, ekmeklerimiz ve yağda kızartılan hamur tatlımız var. Özel günlerde ve şenliklerde yapıyoruz. Bu organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum. Geleneksel kıyafetlerimizle, kültürümüz ve yemeklerimizle ilgi görüyoruz. Bu ilgiden memnunuz."

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