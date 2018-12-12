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Kırgız yazar Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 17:01 | Son Güncelleme

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk: - "Aytmatov, bir sanatçı olarak halkına asla yabancı olmamış, onun acılarını eserlerinde işlemiş ve çözüm yollarına dair yol ve yöntem göstermiş, yüreklere dokunmuştur"

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, "Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, bir sanatçı olarak halkına asla yabancı olmamış, onun acılarını eserlerinde işlemiş ve çözüm yollarına dair yol ve yöntem göstermiş, yüreklere dokunmuştur." dedi.

Öztürk, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Aytmatov'un Kırgızistan'daki mezarını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da dahil olduğu bir heyetle geçen hafta ziyaret ettiklerini anlatan Öztürk, Aytmatov'un, Türk kültürünü, dil ve üslubunu etkili ve verimli şekilde işlemeyi başaran, büyük bir sanatçı olduğuna dikkati çekti.

Aytmatov'un eserlerinde, kendi insanını, acıları, ayrılıkları, savaşı, göçü, açlığı, soykırımı ve sömürü gibi tüm insanlığın meselelerini, evrensel bir kavram olarak işlemeyi başardığına işaret eden Öztürk, "Milletinin değerlerine bağlı, Türk gelenek ve göreneklerine, örf ve adetlerine göre yaşamı ve yazı hayatını benimseyen Aytmatov, içinden çıktığı milletine daima borçlu olduğunu düşünce olarak hep benimsemiştir. Sanatçının dil ve üslubu, hep milletinden aldığı bu değerlerle beslenmiştir. Milletin tarih boyunca kazandığı, maddi ve manevi tüm zenginlikleri, eserlerine nakşetmeyi başarmıştır. Aytmatov, bir sanatçı olarak halkına asla yabancı olmamış, onun acılarını eserlerinde işlemiş ve çözüm yollarına dair yol ve yöntem göstermiş, yüreklere dokunmuştur." diye konuştu.

Dünyada William Shakespeare ve Lev Tolstoy'dan sonra en çok okunan üçüncü yazarın Cengiz Aytmatov olduğuna işaret eden Öztürk, Aytmatov'un dünya için sadece bir yazar değil bilge olduğunu söyledi.

Aytmatov'un hangi dilde yazarsa yazsın tüm insanlığın örnek aldığı bir yazar olduğunun altını çizen Öztürk, Türk dünyasının çıkardığı böyle yazarları görünce mutlu olduklarını belirtti.

Temel meselenin insan yetiştirmek, sanata ve edebiyata değer vermek olduğunu vurgulayan Öztürk, "Temel mesele, bizi geleceğe taşıyacak genç kuşakların çok iyi yetiştirilmesi. Bu anlamda, Aytmatov'u rahmet ve minnetle anarken, Aytmatov gibi nice yazarlarımızın, sanatçılarımızın gelecekte ortaya çıkmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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