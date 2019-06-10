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Kırgız yazar Cengiz Aytmatov anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, ölümünün 11. yılında mezarı başında anıldı

BİŞKEK (AA) - Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, ölümünün 11. yılında mezarı başında anıldı.

Aytmatov'un, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ata Beyit Anıt Mezarlığı'ndaki kabrine ailesi ve meslektaşları çiçek bırakarak dua etti.

Ulusal Bilim Akademi binasında devam eden anma programında, yazar ile ilgili hatıralar anlatıldı ve hakkında bir belgesel film gösterildi.

Cengiz Aytmatov, Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928 tarihinde dünyaya gelmişti.

Edebiyat çalışmalarının yanı sıra ülkesini Lüksemburg, Belçika ve Hollanda’da büyükelçi olarak temsil eden Aytmatov, Avrupa Birliği (AB), NATO, UNESCO'da ülkesinin temsilciliğini üstlenmişti.

Eserleri 157 dile çevrilen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmişti.

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