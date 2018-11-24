Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Dursunov oldu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da Halklar Asamblesi bünyesindeki Ahıska Türkleri Derneği başkanlığına Atamşa Dursunov seçildi.

Başket Bişkek'te bir restoranda, 180 delegenin katılımıyla düzenlenen toplantıda yapılan seçimle Dursunov, Ahıska Türkleri Derneğinin yeni başkanı oldu.

Toplantıda, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkan Yardımcısı Sedir Eyibov, Kırgızistan'da Halklar Asamblesi Başkanlığı Temsilcileri hazır bulundu.

Dursunov, oylamaya geçilmeden önce yaptığı konuşmada, eski Başkanı Raşad Şamilov'a acil şifa dileyerek, Ahıska Türklerini dünyaya tanıtmak istediklerini ve bu noktada Türkiye'nin çabalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl mayısta dernek başkanlığına seçilen Şamilov, sağlık sorunları nedeniyle temmuzda görevinden istifa etmişti.

Kırgızistan'da başta Bişkek olmak üzere Çuy, Talas, Oş ve Celalabad vilayetlerinde 40 bin Ahıska Türkü yaşıyor.

Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan Türkler, 14 Kasım 1944'te dönemin Stalin rejimi tarafından, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan topraklarına sürülmüştü.

