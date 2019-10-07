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Kırgızistan-Azerbaycan KEK toplantısı 5 yılın ardından ilk kez yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 19:17 | Son Güncelleme

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı KEK toplantısının ardından protokol imzalandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov ve Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyübov'un eş başkanlığında başkent Bişkek'te yapıldı.

Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları Kongre Merkezi'nde, iki ülke ilişkilerinin ele alındığı KEK toplantısının ardından protokol imzalandı.

Toplantıda taraflar, iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri gözden geçirdi, ticari, hava ve transit ulaşımı, Azerbaycan'ın uzaydaki uydusunun kullanımı konularını ele aldı.

Boronov, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki KEK toplantısının 5 yıl aradan sonra ilk kez yapıldığını belirterek, Azerbaycan'ın Kırgızistan için Kafkaslar'da önemli bir partner olduğunu vurguladı.

- "İlişkileri karşılıklı geliştirmek istiyoruz"

İki ülkenin liderleri arasında "samimi ve dostane" ilişkilerin kurulduğunu dile getiren Boronov, KEK toplantısının ilişkilerin gelişmesine ivme kazandıracağına ve kardeş ülke halklarının refahına temel oluşturacağına inandığını dile getirdi.

Kırgızistan ile Azerbaycan ticaret hacminin yaklaşık 5 milyon dolar olduğunu anımsatan Boronov, "Azerbaycan ile ticari ve ekonomik ilişkileri karşılıklı geliştirmek istiyoruz. Kırgızistan olarak, Azerbaycan'a bal, kuruyemiş, sebze, meyve, fasulye, patates ve et ihraç etmek istiyoruz. Azerbaycan'dan da bitkisel yağ, tohum ve diğer ürünleri ithal etmek istiyoruz." diye konuştu.

Boronov, Azerbaycan tarafına, Kırgızistan-Azerbaycan İş Forumu'nun gelecek yıl Kırgızistan'da düzenlenmesi için öneride bulundu.

- "Kırgızistan, Azerbaycan için dost ve kardeş ülkedir"

Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Eyübov da konuşmasında, "Kırgızistan, Azerbaycan için dost ve kardeş ülkedir." dedi.

İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerde gelişme kaydedildiğine işaret eden Eyübov, ekonomik ilişkilerin gelişmesi için tüm adımları atmaya hazır olduklarını aktardı.

Eyübov, Kırgızistan tarafının isteği doğrultusunda iki ülke arasında uçak seferlerin yeniden başlatılması konusuna geri dönebileceklerinin altını çizdi.

Kırgızistan halkına başarı, siyasi istikrar ve refah dileğinde bulunan Eyübov, Kırgızistan hükümetine Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne gösterdiği saygıdan ötürü minnettar olduklarını vurguladı.

Eyübov, ülkede yaşayan 20 binden fazla Azerbaycan asıllı vatandaşlarına gösterilen iyimser tutumdan dolayı da teşekkür etti.

Toplantıda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un gelecek hafta Azerbaycan'da yapılacak Türk Konseyi üye ülke liderler zirvesine katılacağı belirtildi.

Bu arada, Kırgızistan-Azerbaycan KEK toplantısı için Bişkek'e gelen Azerbaycan hükümet heyeti, Ceenbekov tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

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