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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov İstifa Etti

15.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Ceenbekov, güvenlik güçleriyle istifasını talep eden protestocular arasında çatışma çıkmasını önlemek istediği için istifa kararı aldığını söyledi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov İstifa Etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, tartışmalı seçimlerin ardından başlayan protestoların üzerinden 10 gün geçtikten sonra istifa etti. Ceenbekov, güvenlik güçleriyle istifasını talep eden protestocular arasında çatışma çıkmasını önlemek istediği için istifa kararı aldığını söyledi.

Kırgızistan, genel seçimlerin yapıldığı 4 Ekim'den bu yana çalkantı içindeydi. Muhalefet, Ceenbekov yandaşlarının seçimin galibi ilan edilmesini reddetmişti.
Yetkililer, muhalif kanadın destekçileri sokaklara döküldükten ve hükümet binalarını ele geçirdikten sonra oylamanın geçersiz olduğunu ilan etmişti.

Ceenbekov ise geçen hafta istifa edeceğini açıklamış ancak bu hafta yaptığı açıklamada, yeni seçimler yapılıncaya kadar görevde kalacağını belirtmişti.

Ceenbekov, Çarşamba günü, geçen hafta yandaşları tarafından hapisten çıkarılan milliyetçi siyasetçi Sadir Caparov'u başbakanlık görevine getiren Kırgızistan meclisinin bu kararını kabul etti.

Çin'le komşu olan Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyeti Kırgızistan, uzun yıllardır siyasi çalkantı yaşıyor. Sooronbay Ceenbekov, 2005 yılından bu yana toplumsal ayaklanmayla iktidardan uzaklaştırılan üçüncü cumhurbaşkanı.

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