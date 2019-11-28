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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov: "Rusya ile iş birliğinin devam edeceğinden eminiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov: "Rusya ile iş birliğinin devam edeceğinden eminiz"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan ve Rusya arasındaki iş birliğinin her alanda aktif olarak sürdüğünü belirterek, "Kırgızistan ve Rusya arasındaki iş birliğinin ittifak ve stratejik ortaklık ruhu içinde devam edeceğinden eminiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un, Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'nda gerçekleştirilen "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi"nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği belirtildi.

Putin'e, KGAÖ çerçevesinde ve ikili formatta aktif ve verimli iş birliği için şükranlarını ileten Ceenbekov, "Sizi Kırgızistan'da görmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizde yakın ve gerçek bir arkadaş olarak kabul edilirsiniz. Kırgızistan ve Rusya arasındaki iş birliğinin ittifak ve stratejik ortaklık ruhu içinde devam edeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

- Putin: "Kırgızistan'ın Rusya'ya ihracatı yüzde 22 arttı"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Kırgızistan ile ekonomik ilişkilerinde lider konumunda olduğuna değinerek, "Kırgızistan'ın Rusya'ya ihracatı yüzde 22 arttı. Rusya ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi 2018'de yüzde 17 oranında büyüdü." değerlendirmesinde bulundu.

İkili ilişkilerin çok başarılı şekilde geliştiğine işaret eden Putin, iki ülke arasında gerçek stratejik ortaklık ve ittifakın, devletlerarası ve politik ilişkilerin tüm alanlarına yansıdığını kaydetti.

Putin, Kırgız mevkidaşına, bu yılki KGAÖ dönem başkanlığı çerçevesinde yürütülen çalışmalar için ve Birleşmiş Milletler (BM) ile diğer platformlarda Rusya'nın inisiyatiflerine verdiği destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Kırgızistan'da gerçekleştirilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Üye Ülke Liderler Zirvesi'nde, örgütün 2020 dönem başkanlığı Rusya'ya devredilmişti.

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Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov KGAÖ Kırgızistan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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