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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Türk Konseyi'ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 22:43 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: - "Türk Konseyi üye ülkeleri arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin gelişmesini istiyoruz"

BİŞKEK (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dönem Başkanı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türk Konseyi üye ülkeleri arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin gelişmesini istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul ederek, genel sekreter görevine seçilmesinden ötürü tebrik etti ve başarılar diledi.

Türk Konseyi'nin, üye ülkeleri arasında ekonomik alanda iş birliği konularını ön plana çıkarmasının önemli olduğunu vurgulayan Ceenbekov, Türk Konseyi Dönem Başkanı Kırgızistan'ın, bu yıl önemli etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Konseyin üye ülkeleri arasındaki iş birliği çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Sekreter Amreyev de Kırgızistan'ın dönem başkanlığı döneminde, devletler arası ilişkilerin daha da yüksek seviyelere ulaşacağına duyduğu güveni belirtti.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından 2009 yılında kurulan Türk Konseyi'nin öncelikleri arasında Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik iş birliğinin artırılması ile ortak tarihi ve kültürel birikimlerin kayıt altına alınması bulunuyor.

Kırgızistan, dönem başkanlığını, 3 Eylül 2018 tarihinde Çolpon Ata kentinde yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları 6. Zirvesi'nde Kazakistan'dan devralmıştı.

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