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Kırgızistan Cumhurbaşkanı İstifa Etmeye Hazır Olduğunu Söylüyor

09.10.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni bir kabine oluşturulması halinde kendisinin istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı İstifa Etmeye Hazır Olduğunu Söylüyor

Seçim sonrası olayların yatışmadığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni bir kabine oluşturulması halinde kendisinin istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı. Ceenbekov, ülkede olayların başlangıcıyla birlikte bir darbe girişimi olduğunu söylemişti.

Yerel haber kaynaklarına göre seçimlerde başbakanlık için yarışan iki aday Omurbek Babanov ve Tilek Toktogaziyev, ülkedeki siyasi krizin çözümlenmesi için birlikte çalışabileceklerini açıkladılar. Ülkedeki 4 siyasi partinin de olası bir oluşuma destek vereceği belirtiliyor.

Ancak bir diğer aday Sadir Zaparov ve seçime giren ve sonuçları kabul etmediğini açıklayan diğer 6 partinin tavrı henüz net değil.

Kırgızistan’da Pazar günü yapılan genel seçime 11 parti katılmış ve Cumhurbaşkanı Ceenbekov’a yakın iki siyasi parti seçimi yüksek oy oranlarıyla kazanmıştı. Ancak diğer partilerin seçimde oyların satıldığını ve hile yapıldığını ilan etmesi üzerine ülkede sokaklar karıştı. Batılı gözlemciler de seçimlere hile karıştığı yönünde ciddi kanıtlar bulunduğunu belirtiyorlar.

6,5 milyon nüfusu bulunan Kırgızistan, Çin’le komşu ve ülke içerisinde bir Rus hava üssü bulunuyor. Ülkede ayrıca Kanada merkezli bir firmanın büyük bir maden işletmesi de bulunuyor.

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