Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan Meclise Çağrı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, milliyetçi siyasetçi Sadir Caparov'un başbakan olarak atanıp-atanmaması konusunda meclisten yeni bir oylama yapmasını talep edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada Ceenbekov'un bu kararı Caparov ve Rusya'dan üst düzey bir yetkiliyle yaptığı görüşmeden sonra aldığı açıklandı.
Formalite olarak kabul edilebilecek oylamanın başarısız olması ise Çin'le yakın ilişkileri olan, Kanada'ya ait bir altın madeni işletmesine ev sahipliği yapan, stratejik öneme sahip Kırgızistan'daki siyasi krizin daha da derinleşmesine yol açabilir.
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un makamından yapılan açıklamada, Rus hükümetinin üst düzey yetkililerinden Dimitri Kozak'la yapılan görüşmeye ilişkin ayrıntı verilmedi, sadece Kozak'ın dün Kırgızistan'ı ziyaret ettiği bildirildi.
Açıklamada Kırgızistan meclisi tarafından başbakan olarak açıklanan ancak Ceenbekov tarafından henüz onay almayan milliyetçi siyasetçi Sadir Caparov'un da görüşmede bulunduğu belirtildi.
Kırgızistan'da meclis, günlerce devam eden ve önceki hükümetin devrilmesine yol açan protestolardan sonra Cumartesi günü yaptığı oylamada, protestolar sırasında destekçileri tarafından hapisten çıkarılan Caparov'un başbakan olmasına karar vermişti. Ancak Caparov'un göreve başlaması için Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un onayını alması gerekiyor.
Ancak kimi meclis üyeleri ve eylemciler, meclisin bu kararının hukuki olup-olmadığını tartışmaya açtı. Bunun nedeni, bazı üyelerin meclis oturumuna katılmamaları ve oylamaya vekillerini göndermeleri. Ceenbekov, geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni kabinenin belirlenmesinden sonra istifa etmeye hazır olduğunu kaydetmişti.
Rusya'ya ait askeri hava üssüne ev sahipliği yapan 6 milyon 500 bin nüfuslu Kırgızistan, Rusya'yla sıkı ekonomik bağlara sahip.
Moskova, 4 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra patlak veren protestolar nedeniyle Kırgızistan'daki durumu "kaos" olarak nitelemişti.
Olağanüstü hal ilan eden Ceenbekov, başkent Bişkek'e asker sevketmiş, protestoları bastırmıştı.