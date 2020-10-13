Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan Meclise Çağrı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, milliyetçi siyasetçi Sadir Caparov'un başbakan olarak atanıp-atanmaması konusunda meclisten yeni bir oylama yapmasını talep edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada Ceenbekov'un bu kararı Caparov ve Rusya'dan üst düzey bir yetkiliyle yaptığı görüşmeden sonra aldığı açıklandı.

Formalite olarak kabul edilebilecek oylamanın başarısız olması ise Çin'le yakın ilişkileri olan, Kanada'ya ait bir altın madeni işletmesine ev sahipliği yapan, stratejik öneme sahip Kırgızistan'daki siyasi krizin daha da derinleşmesine yol açabilir.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un makamından yapılan açıklamada, Rus hükümetinin üst düzey yetkililerinden Dimitri Kozak'la yapılan görüşmeye ilişkin ayrıntı verilmedi, sadece Kozak'ın dün Kırgızistan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada Kırgızistan meclisi tarafından başbakan olarak açıklanan ancak Ceenbekov tarafından henüz onay almayan milliyetçi siyasetçi Sadir Caparov'un da görüşmede bulunduğu belirtildi.