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Kırgızistan'da Başbakan ve Meclis Başkanı istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2020 22:13 | Son Güncelleme

Kırgızistan’da seçim protestoları devam ederken, Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov’un istifa ettiği bildirildi.

Kırgızistan'da Başbakan ve Meclis Başkanı istifa etti

Kırgızistan’da seçim sonuçları protestoları sürerken, Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov’un istifa ettiği öğrenildi. Seçim barajını aşamadığı belirtilen siyasi partilerin destekçilerinin organizasyonuyla bugün Cumabekov’un başkanlığında meclisin genel kurulu başkent Bişkek’te toplandı. Çoğunluğun sağlandığı genel kurul toplantısında, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov’un istifa mektupları gösterildi. Öte yandan, meclis üyelerinin Meclis Başkanlığı görevine milletvekili Mıktıbek Abdıldayev’i ve geçici Başbakanlık görevine de Sadır Caparov’u seçtiği ifade edildi.

DHA

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