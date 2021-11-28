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Kırgızistan’da darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı

28.11.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan’da darbe planladığı şüphesiyle parlamento milletvekili Baktıbek Cetigenov’un gözaltına alındığı bildirildi.

Kırgızistan’da darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı

Kırgızistan’da halk, parlamentoda görev yapacak milletvekillerini belirlemek için oy verme işlemine devam ederken, darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı.

İKTİDARI ELE GEÇİRME İDDİALARI

Yerel basında yer alan ve emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, gözaltına alınan milletvekilinin Baktıbek Cetigenov olduğu ve Cetigenov’un El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev ile başkent Bişkek’te protestolar için gizli anlaşma yaptığı belirtildi. Haberlerde, Cetigenov’un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı aktarıldı.

Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, dün parlamento seçimlerinin ardından iktidara darbe planı şüphesiyle aralarında El Intımağı Derneği Başkanı Temraliyev’in de aralarında bulunduğu bir grup kişiyi gözaltına almış, soruşturma başlatmıştı.(İHA)

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Kırgızistan
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