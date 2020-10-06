Kırgızistan'da göstericiler cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı

Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve " Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde anonslar yaptı.

Göstericilerin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kalmaya devam ederken, diğerleri Ala-Too Meydanı ve siyasi mahkumların kaldığı cezaevine doğru hareket etti.

AA'nın haberine göre olaylarda şimdiye kadar 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Polis, sayıları 5 binden fazla olduğu belirtilen göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla, belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, polisin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Merkez Seçim Komisyonu tarafından yüzde 7'lik seçim barajını aşmadığı bildirilen 12 parti taraftarı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösteri si düzenledi.

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler işgal ettikleri cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Bir kalabalığın arasında çıkarılıp arabaya bindirilen Atambayev'in Ala Too meydanında kendisini bekleyen binlerce taraftarına seslenmesi bekleniyor.

PARLAMENTO BİNASINI DA İŞGAL ETTİLER

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

Polisin gaz ve ses bomba müdahalesi sonucunda 100'den fazla polis ve göstericinin yaralandığı ifade ediliyor.

Tüm bu olaylar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kırgızistan'da polis, seçim sonuçlarını protesto eden siyasi parti taraftarlarına müdahale etti.

Dün yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.