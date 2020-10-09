Kırgızistan'da olağanüstü hal ilan edildi!

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada olağanüstü halin bu akşam 20:00 itibariyle başlayıp 21 Ekim saat 08:00'e kadar süreceği duyuruldu.

Günün erken saatlerinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, başbakan ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzalamıştı.

Ceenbekov'un, Başbakan Kubatbek Boronov'un istifa mektubunu onayladığı, böylece hükümetin de düştüğü aktarıldı.

Geçici Bakanlar Kurulu'nun, yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam edeceği belirtildi.

Ceenbekov, bir başka kararname ile Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) Başkanı Orozbek Opumbayev'i görevinden aldı.

Yeni başbakanın seçilmesi için 120 sandalyeli parlamentonun toplanması gerekiyor.

GÖSTERİLER GÜNLERDİR SÜRÜYORDU

Ülkede 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, 5 Ekim'de düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı binasını ve parlamentoyu işgal etmişti.

Milletvekillerinin bir araya geldiği salı akşamki toplantıda, seçim arifesinden sonra nerede olduğu bilinmeyen Başbakan Kubatbek Boronov'un imzalı istifa mektubu paylaşılmıştı.