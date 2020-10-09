HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kırgızistan'da olağanüstü hal ilan edildi!

Kırgızistan'da olağanüstü hal ilan edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 13:45 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başkent Bişkek'te olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Kırgızistan'da olağanüstü hal ilan edildi!

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada olağanüstü halin bu akşam 20:00 itibariyle başlayıp 21 Ekim saat 08:00'e kadar süreceği duyuruldu.

Günün erken saatlerinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, başbakan ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzalamıştı.

Ceenbekov'un, Başbakan Kubatbek Boronov'un istifa mektubunu onayladığı, böylece hükümetin de düştüğü aktarıldı.

Geçici Bakanlar Kurulu'nun, yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam edeceği belirtildi.

Ceenbekov, bir başka kararname ile Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) Başkanı Orozbek Opumbayev'i görevinden aldı.

Yeni başbakanın seçilmesi için 120 sandalyeli parlamentonun toplanması gerekiyor.

GÖSTERİLER GÜNLERDİR SÜRÜYORDU

Ülkede 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, 5 Ekim'de düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı binasını ve parlamentoyu işgal etmişti.

Milletvekillerinin bir araya geldiği salı akşamki toplantıda, seçim arifesinden sonra nerede olduğu bilinmeyen Başbakan Kubatbek Boronov'un imzalı istifa mektubu paylaşılmıştı.

Cezaevinden çıkarılan eski milletvekili Sadır Caparov, milletvekillerin kendisini geçiçi başbakanlık görevine getirdiğini savunmuş, başbakanlık binasına girmişti.

Seçim sonuçlarının iptali amacıyla 5 Ekim'de gösteri düzenleyen partiler ise Caparov'u tanımamış, geçici kabinede Ata Meken partisi adayı Tilek Toktogaziyev'in yer almasını talep etmişti.

Başbakanlık binasını kontrol etmeyi sürdüren söz konusu taraflar iktidar kavgasına tutuşmuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, ülkede yaşanan siyasi krize ilişkin, "Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım." ifadesini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
5 işçinin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul etkisiz hale getirildi5 işçinin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul etkisiz hale getirildi
O sınavın sonuçları için MEB tarih verdi!O sınavın sonuçları için MEB tarih verdi!
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
Diğer Haberler
5 işçinin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul etkisiz hale getirildi
5 işçinin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul etkisiz hale getirildi
33 katlı gökdelen yandı: Çok sayda yaralı var!
33 katlı gökdelen yandı: Çok sayda yaralı var!
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Trump'ın doktoru tarih verdi
Trump'ın doktoru tarih verdi
ABD ordusu, patlayıcı arayan köpeklerde artırılmış gerçeklik teknolojisini deniyor
AR gözlüklerin ABD ordusundaki yeni kullanıcıları: Köpekler!
Kıyafeti açık saçık bulundu! 'Taciz edildim'
Kıyafeti açık saçık bulundu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.