HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kırgızistan'da seçimler askıya alındı

Kırgızistan'da seçimler askıya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin anayasal reformlardan sonra yapılması kararlaştırıldı. Ülke ekim ayının başında seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle karışmıştı. Protestoların ardından cezaevinden çıkartılan eski milletvekili Caparov ülkenin hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlığı yetkilerini kendisinde toplamıştı.

Kırgızistan'da seçimler askıya alındı

kurulunda cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçim tarihinin ertelenmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı kabul edildi.

Mevcut 6 siyasi partinin desteğini alan yasa tasarısı, anayasal reformların yapılmasının ardından en geç 1 Haziran 2021'e kadar parlamento seçim tarihinin ilan edilmesini öngörüyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini üstlenen Başbakan Sadır Caparov'un, meclis tarafından kabul edilen söz konusu yasayı ülkedeki mevcut toplumsal ve siyasi durumu göz önünde bulundurarak onayladığı bildirildi.

Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan genel seçim sonuçlarını iptal etmesinin ardından anayasanın öngördüğü süre içinde yeni seçim tarihini 20 Aralık olarak ilan etmişti.

Ülkede 5-6 Ekim'de yaşanan protesto olayları sırasında cezaevinden çıkarılan Milliyetçi Ata Yurt Partisi eski milletvekili Caparov, başbakan ve cumhurbaşkanının istifa etmesinin ardından bu görevleri üstlenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile farklı görüşlerimiz var!Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile farklı görüşlerimiz var!
Sınav sonuçları açıklandı!Sınav sonuçları açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Diğer Haberler
Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile farklı görüşlerimiz var!
Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile farklı görüşlerimiz var!
Matrix’te mi yaşıyoruz? Bilim insanlarından bu soruya şaşırtan yanıt
Matrix’te mi yaşıyoruz? Bilim insanlarından bu soruya şaşırtan yanıt
Trump ve Biden ikinci kez canlı yayında kozlarını paylaştı
Canlı yayında ağır suçlamalar
İtalya'da bir köpek yeşil yavru doğurdu
İtalya'da bir köpek yeşil yavru doğurdu
Gana'da kilise çöktü: 18 ölü
Kilisede dehşet! 18 kişi hayatını kaybetti
Trump, 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da 'erken oy' kullanacak
Trump, Florida'da 'erken oy' kullanacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.