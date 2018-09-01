Kritik toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken FETÖ mesajı

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "FETÖ'nün Kırgızistan'da mevcudiyetini sürdürüyor olması nedeniyle gelecekte 15 Temmuz ile ilgili benzer bir sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz. FETÖ konusunu iki ülke arasında gündemden çıkararak olumlu gündeme odaklanmak iki ülke yararına faydalı olacaktır. Kırgızistan'a eğitim kültür kalkınma desteğini sürdüreceğiz." dedi.
Erdoğan, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve eşi Aygül Ceenbekov'un, Şeref Salonu'nda düzenlenen tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.
Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Ceenbekov daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Salam Asker" diyerek selamladı.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli iki Kırgız genç kız çiçek takdim ederken, geleneksel Kırgız hamur işi "Borsok" ve bal ikramı yaptı.
Karşılamada, Kırgız Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve eşi Aygül Ceenbekov'un yanı sıra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bişkek'e geldi.
Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia
TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!
'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!
ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum