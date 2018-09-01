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Kritik toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken FETÖ mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da yüksek düzeyli iş birliği toplantısı öncesinde konuştu. Erdoğan açıklamasında, "FETÖ'nün Kırgızistan'da mevcudiyetini sürdürüyor olması nedeniyle gelecekte 15 Temmuz ile ilgili benzer bir sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kritik toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken FETÖ mesajı

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "FETÖ'nün Kırgızistan'da mevcudiyetini sürdürüyor olması nedeniyle gelecekte 15 Temmuz ile ilgili benzer bir sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz. FETÖ konusunu iki ülke arasında gündemden çıkararak olumlu gündeme odaklanmak iki ülke yararına faydalı olacaktır. Kırgızistan'a eğitim kültür kalkınma desteğini sürdüreceğiz." dedi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erdoğan, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve eşi Aygül Ceenbekov'un, Şeref Salonu'nda düzenlenen tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Ceenbekov daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Salam Asker" diyerek selamladı.

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'BORSOK' İKRAM EDİLDİ

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli iki Kırgız genç kız çiçek takdim ederken, geleneksel Kırgız hamur işi "Borsok" ve bal ikramı yaptı.

Karşılamada, Kırgız Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve eşi Aygül Ceenbekov'un yanı sıra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bişkek'e geldi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan FETÖ

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