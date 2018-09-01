Kritik toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken FETÖ mesajı

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "FETÖ'nün Kırgızistan'da mevcudiyetini sürdürüyor olması nedeniyle gelecekte 15 Temmuz ile ilgili benzer bir sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz. FETÖ konusunu iki ülke arasında gündemden çıkararak olumlu gündeme odaklanmak iki ülke yararına faydalı olacaktır. Kırgızistan'a eğitim kültür kalkınma desteğini sürdüreceğiz." dedi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erdoğan, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve eşi Aygül Ceenbekov'un, Şeref Salonu'nda düzenlenen tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Ceenbekov daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Salam Asker" diyerek selamladı.

'BORSOK' İKRAM EDİLDİ

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli iki Kırgız genç kız çiçek takdim ederken, geleneksel Kırgız hamur işi "Borsok" ve bal ikramı yaptı.